За сутки в Эстонии выявлено 1553 случая заражения коронавирусом, умерли 14 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 1 033 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 814 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 107, в Ляэне-Вирумаа — 86, в Тартумаа — 60, в Вильяндимаа — 50 и в Рапламаа — 40 новых положительных тестов. В Йыгевамаа прибавилось 28, на Сааремаа и в Ярвамаа — по 26, в Ляэнемаа — 23, в Пярнумаа — 20, в Пылвамаа и Валгамаа — по семь, в Вырумаа — пять и на Хийумаа — четыре новых случая заражения. У 31 получившего положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1507,9 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,9%.

По состоянию на утро 24 марта в больницах находится 698 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 69 пациентов, из которых на управляемом дыхании 44 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 100. Домой выписали 50 человек, 23 человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 14 зараженных коронавирусом — 92-летний мужчина, 84-летний мужчина, 82-летний мужчина, 81-летний мужчина, 77-летний мужчина, 75-летний мужчина, 74-летний мужчина, 73-летняя женщина, двое 70-летних мужчин, 67-летняя женщина, двое 51-летних мужчин и 42-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 823 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 5 059 историй болезни COVID-19 с 4 880 пациентами.

По состоянию на 24 марта выздоровело 70 913 человек. Из них история болезни 49 790 человек (70,2%) завершена, у 21 123 человек (29,8%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.