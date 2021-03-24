Департамент здоровья: коронавирусом заразились 490 вакцинированных людей

У 25 человек был выявлен COVID-19 тогда, когда с момента получения второй дозы вакцины прошло больше недели.

Департамент напоминает, что иммунитет после вакцинации формируется постепенно, в основном через пару недель после первой дозы. Вторую дозу называют закрепляющей, которая как бы дает телу дополнительную гарантию для формирования иммунитета.

Вакцинация может не защитить от заражения COVID-19, но производители вакцин в своих исследованиях доказали, что у вакцинированных людей риск тяжело заболеть значительно ниже, а вероятность попасть в больница сокращается на целых 90%.

Согласно данным Департамента здоровья, по состоянию на 22 марта заболевшие коронавирусом составляют совсем маленькую часть от всех прошедших вакцинацию эстоноземельцев. COVID-19 заразились 0,2% получивших одну дозу вакцины и 0,1% получивших две дозы.

По состоянию на понедельник жителям Эстонии было введено 223 633 дозы вакцины от коронавируса.