Школьники, скорее всего, 12 апреля не смогут вернуться за парты

"Скорее всего правительству придётся принять решение о том, что неделю до апрельских каникул дети останутся на дистанционном обучении. Мы будем наблюдать, если кривая на графике заражений пойдёт вниз и коэффициент зараженных станет меньше единицы, например 0,8, тогда можно будет постепенно отправлять детей в школы. Крайне важно, чтобы дети смогли весной как можно больше учиться контактно", — сказала министр образования Лийна Керсна.

Член научного совета Ирья Лутсар считает, что открывать школы можно было бы с учетом ситуации в регионе.

"Число зараженных должно существенно снизиться. Также допустим региональный подход. У нас есть регионы, я не буду их сейчас называть, где заболеваемость снизилась и, вероятно, в этих регионах дети могли бы пойти в школу. Школы поначалу мы тоже закрывали в зависимости от региона, и с открытием школ мог бы применяться такой же подход", — считает член научного совета вирусолог Ирья Лутсар.

Отдельный вопрос — это выпускные экзамены. В среду в Рийгикогу будет направлен на первое чтение законопроект, который позволит правительству изменять время сдачи государственных экзаменов в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране.