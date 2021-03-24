ФОТО | Ласнамяэ на карантине? Как живет ночью самый зараженный столичный район
По словам министра здравоохранения и труда Эстонии Танеля Кийка, столичный район Ласнамяэ выделяется высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. "Треть всех заболевших коронавирусом в Таллинне — из Ласнамяэ", — отмечает Кийк.
Как живет самый крупный столичный район, где показатели заражения коронавирусом зашкаливают? Корреспонденты Delfi отправились в 12 часу ночи на автопрогулку по району. Старт — с микрорайона Маяка. Проезжающие мимо трамваи практически пустые. Через освещенные окна видно, что в салонах сидят по два-три человека вне зависимости от того, в центр или из центра следуют трамваи. Люди в масках. На улицах безлюдно.
Лишь у одного из домов рядом с остановкой Маяка Пыйк курили и выпивали три человека. Намеренно или нет, но они соблюдали социальную дистанцию. Окна увеселительного заведения, которое в допандемийное время оживало к ночи, не горят. Рядом никого.
Движемся дальше по улице Паэ, а затем на улицу Пунане, но навстречу пешеходы не попадаются. Мимо изредка проезжают машины. У ларька на улице Паэ, где продают шаурму, стоят три человека, делают заказ. Напротив на автозаправочной станции Olerex, при котором работает магазин, вообще никого.
Такая же картина и около казино близ Lasnamäe Centrum, у круглосуточного магазина Lasnamäe Prisma припарковано непривычно мало машин, впрочем, и на Мустакиви, где расположены два казино и заправка Circle K тоже практически безлюдно. Только рядом с выходом для персонала "Макдональдса" курят молодые люди. По всей видимости, работники, которые закончили смену.
На газоне рядом с заправкой мужчина выгуливает собаку, в руках у него пакет. Даже ночью хозяин блюдет чистоту своего четвероногого друга. Ну и города заодно.
На улице Раадику пусто, в расположенных там социальных домах почти нет света. Картина по району везде одинаковая. По улице Мустакиви, недалеко от Terviseemaja бежит одинокий спортсмен, хотя для физкультуры поздновато. Все киоски закрыты, за исключением одного, что находится на улице Кярбери, 33/1. Но и там нет клиентов.
Еще до локдауна ближе к вечеру на улицах было много такси, но около полуночи во вторник их почти не было. На специально отведенных для такси парковках, а также на заправках никаких дежуривших в ожидании заказов таксистов.
Похоже, самый большой район столицы погрузился в настоящий карантин. Такой, что и никакого комендантского часа не надо.
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