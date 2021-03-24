ФОТО | Ласнамяэ на карантине? Как живет ночью самый зараженный столичный район

По словам министра здравоохранения и труда Эстонии Танеля Кийка, столичный район Ласнамяэ выделяется высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. "Треть всех заболевших коронавирусом в Таллинне — из Ласнамяэ", — отмечает Кийк.

Как живет самый крупный столичный район, где показатели заражения коронавирусом зашкаливают? Корреспонденты Delfi отправились в 12 часу ночи на автопрогулку по району. Старт — с микрорайона Маяка. Проезжающие мимо трамваи практически пустые. Через освещенные окна видно, что в салонах сидят по два-три человека вне зависимости от того, в центр или из центра следуют трамваи. Люди в масках. На улицах безлюдно.

Лишь у одного из домов рядом с остановкой Маяка Пыйк курили и выпивали три человека. Намеренно или нет, но они соблюдали социальную дистанцию. Окна увеселительного заведения, которое в допандемийное время оживало к ночи, не горят. Рядом никого.

Движемся дальше по улице Паэ, а затем на улицу Пунане, но навстречу пешеходы не попадаются. Мимо изредка проезжают машины. У ларька на улице Паэ, где продают шаурму, стоят три человека, делают заказ. Напротив на автозаправочной станции Olerex, при котором работает магазин, вообще никого.

Такая же картина и около казино близ Lasnamäe Centrum, у круглосуточного магазина Lasnamäe Prisma припарковано непривычно мало машин, впрочем, и на Мустакиви, где расположены два казино и заправка Circle K тоже практически безлюдно. Только рядом с выходом для персонала "Макдональдса" курят молодые люди. По всей видимости, работники, которые закончили смену.

На газоне рядом с заправкой мужчина выгуливает собаку, в руках у него пакет. Даже ночью хозяин блюдет чистоту своего четвероногого друга. Ну и города заодно.