СЕГОДНЯ: Каким составом выйдет на поле сборная Эстонии?

Положительный тест на Covid-19 у одного игрока сборной Эстонии основательно перекроил состав делегации, отправившейся в Польшу. Из последнего списка за бортом оказались сразу 15 игроков и весь тренерский штаб команды.

На мартовскую серию игр сборную Эстонии возглавил экс-наставник национальной команды Мартин Рейм. У него очень ограниченный выбор игроков. Наиболее ощутимые проблемы наблюдаются в центральной зоне защиты - не смогут выйти на поле Карол Метс, Йоонас Тамм, Никита Баранов и Мяртен Кууск.

В этой ситуации не исключен вариант выхода на поле с первых минут 18-летнего защитника английского "Тоттенхэма" Максима Паскочия - единственного легионера в нынешнем составе сборной Эстонии. В экстренном порядке в главную команду страны был вызван еше один дебютант - защитник "Пайде" Мартин Казе.

Состав сборной Эстонии

Вратари

Михкель Аксалу (07.11.1984) – Пайде 45/0

Карл-Андре Валлнер (28.02.1998) – Левадия 0/0

Карл-Йохан Пехтер (02.03.1996) – Таммека 0/0

Защитники

Илья Антонов (05.12.1992) – Левадия 51/2

Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора 7/0

Марек Кальюмяэ (18.02.1991) – Вапрус 5/0

Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора 3/0

Магнус Вилотта (11.02.1998) – Вапрус 0/0

Максим Паскочий (19.01.2003) – Тоттенхэм (ENG) 0/0

Мяртен Субка (10.05.2002) – Флора 0/0

Мартин Казе (02.09.1993) – Пайде 0/0

Полузащитники и нападающие

Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 125/25

Сандер Пури (07.05.1988) – Легион 78/4

Хенри Аниер (17.12.1990) – Пайде 65/13

Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора 32/6

Рауно Аллику (02.03.1990) – Флдора 8/0

Марк Рооснупп (12.05.1997) – Левадия 8/0

Андре Фролов (18.04.1988) – Пайде 4/0

Маркус Поом (27.02.1999) – Флора 2/0

Павел Дымов (31.12.1993) – Легион 2/0

Роберт Кирсс (03.09.1994) – Левадия 1/0

Богдан Ващук (04.10.1995) – Левадия 0/0

Карл-Рудольф Ыйгус (05.11.1998) – Левадия 0/0