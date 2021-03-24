Сборная Эстонии проиграла Чехии с теннисным счетом

Второй раз в своей истории футболисты сборной Эстонии домашний поединок отборочного цикла чемпионата мира проводили на нейтральном поле. В феврале 1997 года наша команда сдержала в Монако Шотландию - 0:0, но в Люблине рассчитывать на такой исход поединка было невозможно.

Корона сделала свое дело

Положительный тест на Covid-19 у одного игрока сборной Эстонии основательно перекроил состав делегации, вылетевшей в Польшу. За бортом оказались сразу 15 футболистов и весь тренерский штаб команды.

У главного тренера Мартина Рейма, который руководил игрой сборной Эстонии, был очень ограниченный выбор игроков. В бой пришлось бросить с первых минут сразу трех дебютантов - Максима Паскочия, Богдана Ващука и Карла Ыйгуса.

Наибольшие опасения у тренерского штаба вызывала оборонительная линия. Как и ожидалось, в центре защиты вышел 18-летний Паскочий из юниорской команды английского "Тоттенхэма" - единственный легионер в сборной Эстонии нынешнего созыва. Дебютант играл в паре с Хенриком Пюргом, за плечами которого было лишь 3 матча в составе национальной команды. За фланги отвечали Илья Антонов - его многие привыкли видеть в центре поля - и Михаэл Лиландер. Трудно припомнить, когда сборная Эстонии в официальном матче выступала с такой необстрелянной линией обороны.

Васильев и Саппинен огорчили чехов

Тем удивительнее развивались события на поле в начале встречи. В стартовой десятиминутке наши футболисты не уступали грозному сопернику, а на 12-й минуте капитан команды Константин Васильев прекрасным пасом с центра поля вывел на оперативный простор Рауно Саппинена. Нападающий "Флоры" убежал от соперников и красиво запустил мяч между ног чешского голкипера - 1:0!

Реакцию болельщиков на берегах Влтавы в этот момент нетрудно было представить. Впрочем, волноваться за исход матча им долго не пришлось. После пропущенного мяча опытные чехи взяли игру под свой контроль и за четверть часа перевернули ход поединка в свою пользу.