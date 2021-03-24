Сборная Эстонии проиграла Чехии с теннисным счетом(21)
Второй раз в своей истории футболисты сборной Эстонии домашний поединок отборочного цикла чемпионата мира проводили на нейтральном поле. В феврале 1997 года наша команда сдержала в Монако Шотландию - 0:0, но в Люблине рассчитывать на такой исход поединка было невозможно.
Корона сделала свое дело
Положительный тест на Covid-19 у одного игрока сборной Эстонии основательно перекроил состав делегации, вылетевшей в Польшу. За бортом оказались сразу 15 футболистов и весь тренерский штаб команды.
У главного тренера Мартина Рейма, который руководил игрой сборной Эстонии, был очень ограниченный выбор игроков. В бой пришлось бросить с первых минут сразу трех дебютантов - Максима Паскочия, Богдана Ващука и Карла Ыйгуса.
Наибольшие опасения у тренерского штаба вызывала оборонительная линия. Как и ожидалось, в центре защиты вышел 18-летний Паскочий из юниорской команды английского "Тоттенхэма" - единственный легионер в сборной Эстонии нынешнего созыва. Дебютант играл в паре с Хенриком Пюргом, за плечами которого было лишь 3 матча в составе национальной команды. За фланги отвечали Илья Антонов - его многие привыкли видеть в центре поля - и Михаэл Лиландер. Трудно припомнить, когда сборная Эстонии в официальном матче выступала с такой необстрелянной линией обороны.
Васильев и Саппинен огорчили чехов
Тем удивительнее развивались события на поле в начале встречи. В стартовой десятиминутке наши футболисты не уступали грозному сопернику, а на 12-й минуте капитан команды Константин Васильев прекрасным пасом с центра поля вывел на оперативный простор Рауно Саппинена. Нападающий "Флоры" убежал от соперников и красиво запустил мяч между ног чешского голкипера - 1:0!
Реакцию болельщиков на берегах Влтавы в этот момент нетрудно было представить. Впрочем, волноваться за исход матча им долго не пришлось. После пропущенного мяча опытные чехи взяли игру под свой контроль и за четверть часа перевернули ход поединка в свою пользу.
Аниер установил окончательный результат
Большинство мячей в ворота сборной Эстонии влетали из центральной зоны обороны, но не будем винить в них молодых игроков, которые из-за форс-мажорных обстоятельств вышли на поле.
Сборная Эстонии открыла счет в матче и поставила в нем последнюю точку. На 86-й минуте окончательный результат установил вышедший на замену Хенри Аниер. В составе чешской команды трижды отличился полузащитник английского "Вест Хэма" Томаш Соучек.
Поединок в Люблине сборная Эстонии провела в следующем составе: Аксалу - Лиландер, Паскочий, Пюрг, Антонов (75. Пури) - Ыйгус, Ващук (82. Фролов), Поом, Аллику (73. Кирсс), Васильев (73. Аниер) - Саппинен (88. Рооснупп).
В параллельном матче главный претендент на победу в групповом турнире Бельгия победила дома Уэльс - 3:1 (2:1). Гости первыми открыли счет, но затем Кевин Де Брюйне, Торган Азар и Ромелу Лукаку сломили сопротивление валлийцев.
Белорусы не смогли обыграть Гондурас
Следующий матч отборочного цикла чемпионата мира сборная Эстонии проведет 27 марта в Минске с Беларусью. К этому времени в составе сборной Эстонии ожидается небольшое подкрепление.
В рамках подготовки к поединку с эстонской командой подопечные Михаила Мархеля провели дома товарищеский матч с Гондурасом. Поединок в Жодино завершился вничью - 1:1 (1:1). Хозяева поля в середине первого тайма открыли счет, но перед самым перерывом гости восстановили равновесие. Практически весь второй тайм белорусы провели в меньшинстве - с поля был удален габаритный форвард Денис Лаптев.