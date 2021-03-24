Сборная Эстонии проиграла Чехии с теннисным счетом

Положительный тест на Covid-19 у одного игрока сборной Эстонии основательно перекроил состав делегации, вылетевшей накануне в Польшу. За бортом оказались сразу 15 игроков и весь тренерский штаб команды.

У главного тренера Мартина Рейма, который руководил игрой сборной Эстонии, был очень ограниченный выбор игроков. Как и предполагалось, в стартовом составе вышел 18-летний центральный защитник Максим Паскочий из юниорской команды английского "Тоттенхэма" - он единственный легионер в сборной Эстонии нынешнего созыва.