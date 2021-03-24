Сборная Эстонии проиграла Чехии с теннисным счетом(9)
Положительный тест на Covid-19 у одного игрока сборной Эстонии основательно перекроил состав делегации, вылетевшей накануне в Польшу. За бортом оказались сразу 15 игроков и весь тренерский штаб команды.
У главного тренера Мартина Рейма, который руководил игрой сборной Эстонии, был очень ограниченный выбор игроков. Как и предполагалось, в стартовом составе вышел 18-летний центральный защитник Максим Паскочий из юниорской команды английского "Тоттенхэма" - он единственный легионер в сборной Эстонии нынешнего созыва.
Стартовый состав сборной Эстонии в Люблине выглядит следующим образом: Аксалу - Лиландер, Паскочий, Пюрг, Антонов - Ыйгус, Ващук, Поом, Аллику, Васильев - Сапинен.
Эстония - Чехия 2:6
1:0 12. Саппинен (Васильев)
1:1 18. Шик
1:2 27. Барак
1:3 33. Соучек
1:4 43. Соучек
1:5 48. Соучек
1:6 56. Янкто
2:6 86. Аниер