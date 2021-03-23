Обвиненный в сексуальном преступлении баскетбольный тренер прокомментировал ситуацию

"Могу прокомментировать так: речь идет о казусе, который всплыл из разбирательств с моей бывшей спутницей жизни по гражданскому делу о порядке общения с нашим общим ребенком", — пояснил Койтла, пишет Õhtuleht .

"Упомянутый казус касается моей приемной дочери и не связан с моей профессиональной деятельностью. Исходя из желания защитить частную жизнь вовлеченных в уголовное дело людей, в том числе приватность приемной дочери, я не хочу до окончания расследования уголовного дела комментировать эти вопросы", — добавил Койтла.