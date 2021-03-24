ВИДЕО: Россия победила Мальту, Украина шокировала Францию

В финальную стадию мирового первенства, которая пройдет в ноябре-декабре 2022 года на стадионах Катара, выйдут победители отборочных групп. Команды, занявшие второе место, будут пробиваться на мировое первенство через стыковые матчи.

Чемпион мира потерял очки на своем поле

Действующим чемпионом мира является Франция. На старте отборочного турнира французы огорчили своих болельщиков, сыграв дома вничью с Украиной - 1:1 (1:0)

Хозяева поля открыли счет на 19-й минуте - отличился нападающий "Барселоны" Антуан Гризманн, поразивший ворота соперника прекрасным ударом с угла штрафной площади. Украинцев спас от поражения автогол французского защитника Преснела Кимпембе. Играть еще оставалось более получаса, но забить победный мяч чемпионы мира так и не смогли.

В следующем туре Франция сыграет 28 марта в гостях с Казахстаном, а Украина проэкзаменует дома Финляндию, которая в стартовом матче сыграла дома вничью с Боснией и Герцеговиной - 2:2 (0:0). Во втором тайме финские футболисты вели в счете - 2:1 (дубль оформил Теэму Пукки), но боснийцы сумели уйти от поражения на 84-й минуте.

Россия взяла Мальту

Неудачно начали отборочный турнир и серебряные медалисты чемпионата мира хорваты. В балканском дерби, несмотря на большое территориальное преимущество, Хорватия проиграла в гостях Словении - 0:1 (0:1).

Следующий матч Словения проведет 27 марта в Сочи с Россией. Подопечные Станислава Черчесова победили на старте турнира в гостях Мальту - 3:1 (2:0). В составе российской команды отличились вернувшийся в команду после секс-скандала с эротическим видео Артем Дзюба, натурализованный бразилец Марио Фернандес и Александр Соболев.

Чемпионат мира (отборочный турнир)

Группа А

Португалия - Азербайджан 1:0

Сербия - Ирландия 3:2

Группа D

Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2

Франция - Украина 1:1

Группа E

Эстония - Чехия 2:6

Бельгия - Уэльс 3:1

Группа G

Турция - Нидерланды 4:2

Гибралтар - Норвегия 0:3

Латвия - Черногория 1:2

Группа H

Мальта - Россия 1:3

Кипр - Словакия 0:0

Словения - Хорватия 1:0