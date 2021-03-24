24.03.2021, 11:00
СЕГОДНЯ: Россия сыграет с Мальтой, Украина - с Францией и другие матчи
REUTERS
24 марта на футбольных полях Европы начинается отборочный турнир чемпионата мира.
В финальную стадию мирового первенства, которая пройдет в ноябре-декабре 2022 года на стадионах Катара, выйдут победители отборочных групп. Команды, занявшие второе место, будут пробиваться на мировое первенство через стыковые матчи.
Действующим чемпионом мира является Франция. На старте отборочного турнира французы сыграют дома с Украиной.
Группа А
21:45 Португалия - Азербайджан
21:45 Сербия - Ирландия
Группа D
21:45 Финляндия - Босния и Герцеговина
21:45 Франция - Украина
Группа E
21:45 Эстония - Чехия
21:45 Бельгия - Уэльс
Группа G
19:00 Турция - Нидерланды
21:45 Гибралтар - Норвегия
21:45 Латвия - Черногория
Группа H
21:45 Мальта - Россия
21:45 Кипр - Словакия
21:45 Словения - Хорватия