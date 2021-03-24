24.03.2021, 23:40
Россия победила Мальту, Украина шокировала Францию
REUTERS
На футбольных полях Европы стартовал отборочный турнир чемпионата мира. В матче открытия некогда грозные Нидерланды проиграли в гостях Турции - 2:4 (0:2). В составе хозяев поля трижды отличился нападающий Бурак Йылмаз.
В финальную стадию мирового первенства, которая пройдет в ноябре-декабре 2022 года на стадионах Катара, выйдут победители отборочных групп. Команды, занявшие второе место, будут пробиваться на мировое первенство через стыковые матчи.
Действующим чемпионом мира является Франция. На старте отборочного турнира французы огорчили своих болельщиков, сыграв дома вничью с Украиной - 1:1 (1:0).
Группа А
Португалия - Азербайджан 1:0
Сербия - Ирландия 3:2
Группа D
Финляндия - Босния и Герцеговина 2:2
Франция - Украина 1:1
Группа E
Эстония - Чехия 2:6
Бельгия - Уэльс 3:1
Группа G
Турция - Нидерланды 4:2
Гибралтар - Норвегия
Латвия - Черногория 1:2
Группа H
Мальта - Россия 1:3
Кипр - Словакия 0:0
Словения - Хорватия 1:0