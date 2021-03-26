26.03.2021, 02:35
СЕГОДНЯ: "Нарва Юнайтед" начинает полуфинальную серию чемпионата Эстонии
Стартует полуфинальная стадия чемпионата Эстонии по футзалу. В первом матче "Нарва Юнайтед" принимает на своей площадке тартуский "Равенс" (начало в 20:00).
В нынешнем сезоне соперники дважды встречались между собой. Поединок первого круга завершился на площадке "Равенса" завершился вничью - 2:2. Ответный матч в Нарве неожиданно выиграли тартусцы - 2:1.
В другой полуфинальной паре будут выяснять отношения действующий чемпион виймсиский "СМС Раха" и таллиннский "Космос" - первый матч между ними состоится 27 марта.
Полуфинальные серии чемпионата Эстонии по футзалу проводятся до двух побед.