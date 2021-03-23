Вопрос читателя: имеет ли работодатель право закрыть помещение для отдыха для предотвращения распространения вируса?

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда.

Работодатель должен оценить, насколько велик риск инфицирования на предприятии в целом и для работников, выполняющих различные работы. Не исключено, что работодатель действительно пытался организовать работу безопасным образом, однако описанные запреты не представляются разумными. Коронавирус — это новая и серьезная угроза для здоровья, но не стоит забывать и о так называемых старых рисках: например, пыль может вызвать рак.

Основными мерами по снижению риска заражения коронавирусом являются соблюдение дистанции, ношение масок, уборка, при необходимости дезинфекция поверхностей, обеспечение возможности мытья рук и их дезинфекции в местах, где такой возможности нет.

При пользовании помещениями бытового назначения обычно ограничивается количество одновременно находящихся в них людей. Например, чтобы обеспечить дистанцию между работниками, из столовой (или помещения для приема пищи) убирают половину столов и стульев. Кроме того, распределяется время посещения столовой, чтобы там не собиралось слишком много людей. На некоторых предприятиях открыли дополнительные помещения для приема пищи. Запрет пользоваться столовой — это, возможно, самое простое решение для работодателя, однако оно недопустимо. Работодатель должен обеспечить работникам возможность пользоваться бытовыми помещениями и в условиях коронавируса.

Для обеспечения же безопасности следует реорганизовать порядок пользования бытовыми помещениями. Необходимо продумать, сколько человек может поместиться в столовой, чтобы они могли соблюдать дистанцию. Также надо определить, кто будет заниматься дезинфекцией поверхностей. В местах, где люди снимают маски, должна быть обеспечена возможность мытья и сушки (или дезинфекции) рук, а также должен иметься мусорный ящик с педальным приводом, в который можно было бы выбрасывать использованные маски. После приема пищи необходимо снова надеть маску.