Новости Эстонии
23.03.2021, 21:31

Вопрос читателя: имеет ли работодатель право закрыть помещение для отдыха для предотвращения распространения вируса?

 
pixabay.com
"У нас на работе введены новые меры по предотвращению распространения коронавируса. К сожалению, в результате ситуация для работников ухудшилась. В частности, мы больше не можем пользоваться кухней, из-за чего невозможно хранить еду в холодильнике или разогревать пищу. Нам приходится хранить еду и питаться в производственном помещении, где пыльно. Может ли работодатель устанавливать подобные правила?" - спрашивает читатель.

Отвечает Пирет Кальюла, консультант по вопросам рабочей среды Инспекции труда.

Работодатель должен оценить, насколько велик риск инфицирования на предприятии в целом и для работников, выполняющих различные работы. Не исключено, что работодатель действительно пытался организовать работу безопасным образом, однако описанные запреты не представляются разумными. Коронавирус — это новая и серьезная угроза для здоровья, но не стоит забывать и о так называемых старых рисках: например, пыль может вызвать рак.

Основными мерами по снижению риска заражения коронавирусом являются соблюдение дистанции, ношение масок, уборка, при необходимости дезинфекция поверхностей, обеспечение возможности мытья рук и их дезинфекции в местах, где такой возможности нет.

При пользовании помещениями бытового назначения обычно ограничивается количество одновременно находящихся в них людей. Например, чтобы обеспечить дистанцию между работниками, из столовой (или помещения для приема пищи) убирают половину столов и стульев. Кроме того, распределяется время посещения столовой, чтобы там не собиралось слишком много людей. На некоторых предприятиях открыли дополнительные помещения для приема пищи. Запрет пользоваться столовой — это, возможно, самое простое решение для работодателя, однако оно недопустимо. Работодатель должен обеспечить работникам возможность пользоваться бытовыми помещениями и в условиях коронавируса.

Для обеспечения же безопасности следует реорганизовать порядок пользования бытовыми помещениями. Необходимо продумать, сколько человек может поместиться в столовой, чтобы они могли соблюдать дистанцию. Также надо определить, кто будет заниматься дезинфекцией поверхностей. В местах, где люди снимают маски, должна быть обеспечена возможность мытья и сушки (или дезинфекции) рук, а также должен иметься мусорный ящик с педальным приводом, в который можно было бы выбрасывать использованные маски. После приема пищи необходимо снова надеть маску.

Безусловно, нельзя заставлять работников хранить пищу и принимать ее в пыльном производственном помещении, где не обеспечены элементарные гигиенические требования к организации питания. Кроме того, в производственном помещении, очевидно, нет ни столов, ни стульев, то есть работники не имеют возможности отдохнуть и спокойно перекусить. Немыслимо, чтобы работник в течение восьми часов не мог хотя бы один раз в нормальных условиях принять пищу.

Итак, работодатель не имеет права запрещать пользоваться помещением для отдыха. Задача работодателя — продумать, как использовать помещение безопасным образом.

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