Как в боевике: в ходе полицейской охоты за пятью кг кокаина пострадали и правые, и виноватые

Как рассказал Delfi один местный гражданин, в протараненном автомобиле вообще находились невиновные люди. По словам местного, повреждения машины были такие сильные, что восстановлению она не подлежит.

Прокуратура пояснила, как всё происходило на самом деле. Прокурор Кайдо Туулемяэ рассказал, что в конце февраля в Ярваской уезде проходила полицейская операция по уголовному делу, в ходе которого расследовалась деятельность организованной международной наркобанды.

Много кокаина

"В ходе операции полиция проверила три автомобиля и находившихся в них людей. В двух машинах нашли большое количество кокаина, в качестве подозреваемых задержаны пять человек, которые были непосредственно причастны к транспортировке в автомобилях наркотиков", — добавил Туулемяэ. Информатор Delfi говорил о 4,7 кг кокаина, но прокуратура это количество не подтвердила.

Два автомобиля пытались скрыться от полицейских и были принудительно остановлены. "Оба автомобиля получили при этом повреждения, травмы получили и находившиеся в машинах люди. В отношении двух лиц уголовное дело прекращено, так как они не были связаны с наркотиками", — подтвердил представитель прокуратуры тот факт, что двое задержанных были невиновны. "Им компенсируют ущерб. Три человека арестованы как подозреваемые", — добавил он. В самом ли деле одна машина пострадала настолько сильно, что не подлежит восстановлению, Туулемяэ уточнять не стал.

"Пропорциональность применения силы в ходе полицейской операции будет оценена в ходе проверки", — сказал прокурор.

Уголовное расследование продолжается, полиция собирает дополнительные улики. "В интересах следствия сейчас нет возможности говорить о деталях дела", — сказал Туулемяэ.