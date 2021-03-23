СЕГОДНЯ: Кийбус, Трусова и Кихира выступят с короткими программами

Для выступления в короткой программе заявлены 39 спортсменок. Право выступления в произвольной программе получат 24 лучшие фигуристки.

Кийбус переболела коронавирусом

Чемпионка Эстонии Эва-Лотта Кийбус будет завершать выступление предпоследней группы участниц. Подопечная Анны Леванди выйдет на лед в 16:04.

В какой форме подошла 18-летняя фигуристка к главному старту года - сказать сложно. В конце прошлого года молодая одиночница переболела коронавирусом. Эва выиграла чемпионат Эстонии и международный турнир в Таллинне, но по этим стартам очень сложно что-то прогнозировать.

Туктамышева возвращается

В этой же группе будет выступать опытная россиянка Елизавета Туктамышева (15:32). Последний раз на мировом первенстве она выступала в 2015 году - тогда подопечная Алексея Мишина завоевала золотую медаль. С тех пор 24-летняя питерская фигуристка ни на одном топ-турнире больше не выступала.

Следом за Кийбус в последней группе будут выступать основные претендентки на золото чемпионата мира - Александра Трусова, Анна Щербакова (обе - Россия), Каори Сакамото, Сатоко Мияхара (Обе - Япония), Брэди Теннелл (США) и Рика Кихира (Япония).

Чемпионский трон свободен

На предыдущем чемпионате мира, который проходил в 2019 году в японской Сайтаме, победила россиянка Алина Загитова, опередившая Элизабет Турсынбаеву (Казахстан) и свою соотечественницу Евгению Медведеву. Следом за ними расположились три японки. В Стокгольме никто из призеров выступать не будет.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Стокгольме без зрителей с учетом строгих коронавирусных ограничений.