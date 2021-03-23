Подпольные вакцины и поддельные справки в даркнете: от "Спутника V" до AstraZeneca

За 500-750 долларов на чёрном рынке предлагаются дозы AstraZeneca ("оксфордской вакцины"), российского "Спутника V", а также препаратов китайской госкомпании Sinopharm и американской Johnson & Johnson.

Би-би-си не нашла подтверждения подлинности вакцин, рекламируемых в даркнете.

Эксперты предупреждают о риске утечки персональных данных и потери денег в результате покупок на этих платформах и отсутствии каких-либо гарантий того, что вы получите реальный препарат.

Исследователи американо-израильской фирмы Check Point в январе заметили в даркнете первые объявления о продажи вакцин.

По их данным, с тех пор число подобных объявлений на форумах хакеров и других площадках резко выросло.

Сейчас их уже больше 1,2 тыс., причём реклама встречается как на английском, так и на русском языке.

Объявления размещают пользователи из США, Британии, Испании, Франции и России — однако это лишь предположительная оценка, своими координатами в даркнете делиться не принято.

Некоторые продавцы обещают доставку на следующий день.

За препарат шведско-британской фирмы AstraZeneca просят 500 долларов, за вакцину Johnson & Johnson и российский "Спутник V" — по 600 долларов, а препарат китайской Sinopharm — 750.

"Мы делаем отрицательные тесты на COVID для путешествий за границу и поиска работы. Купи два отрицательных теста и получи третий бесплатно!" — гласит реклама в даркнете.

Исследователи Check Point также обнаружили поддельные документы о вакцинации, в том числе подделку справки из Британии, которая продавалась за 150 долларов. Оплата принимается в биткойнах.

Они связались с продавцом, который попросил у них имена и даты прививки, которые нужно указать в сертификате.

"Вам не о чем беспокоиться… Это наша работа… мы делали [справки] для многих людей, и все было хорошо", — уверял их продавец.