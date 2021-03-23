Блок НАТО назвал Россию в числе главных угроз вместе с терроризмом и COVID-19

”Мы сталкиваемся с растущими угрозами и системной конкуренцией. Агрессивные действия России представляют собой угрозу евроатлантической безопасности”, — отмечается в документе.

В НАТО считают, что ”напористые и авторитарные державы” бросают вызов всему международному порядку, в том числе с помощью новых технологий и киберугроз, пишет РБК.

В докладе о реформировании блока ”НАТО-2030”, который был опубликован по итогам консультаций глав МИД альянса, говорилось, что Россия будет для НАТО главной военной угрозой минимум до 2030 года. На второе место среди угроз альянс поставил Китай, на третье — международный терроризм.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия не представляет угрозу западным странам, а заявления лидеров государств Запада вызывают сожаление и озабоченность. ”Россия не была и не является ничьим противником. <…> Мы выступаем за нормализацию и развитие добрых и взаимовыгодных отношений со всеми странами”, — отметил он.