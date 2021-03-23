Родные о смерти 36-летней женщины в коронавирусном отделении: если бы не было пандемии, её бы спасли

16 марта около 22:00 Карина сама приехала в больницу, у нее болел живот. При этом, как отмечает Дмитрий, у его супруги помимо боли в животе была температура около 37. ”Но при этом она улыбалась и шутила,” — вспоминает мужчина в интервью RusDelfi.

К беседе подключается сестра Карины Кристина. ”Я еще добавлю: когда ее положили в ковидное отделение, то мы с ней переписывались. Она сказала, что ее закрыли в изоляционном блоке, даже не подходили. Она спрашивала, можно ли ей сходить в туалет. Ей ответили: нет, нельзя. Через какое-то время принесли пластмассовый стул с туалетом”, — рассказывает Кристина.

По словам Дмитрия, у его супруги в больнице сразу взяли анализы на кровь. ”Сначала диагностировали корону, потом определили, что у нее гнойный аппендицит. Ночью сделали операцию, а после поместили в палату для ковидных. Она пожаловалась, что ей плохо. Врачи поставили ей капельницу и ушли,” — утверждает Дмитрий.

Муж подчеркивает, что Карина лежала не в стационарном отделении, а в изоляторе для больных коронавирусом и поэтому, по его словам, надлежащего ухода она не получила.

”Врачи, получается, не доследили — поставили капельницу и ушли. Ее обнаружили, когда у нее была клиническая смерть. Откачивали ее минут сорок. Сердце останавливалось три раза, но в итоге откачали”, — рассказывает Дмитрий, который узнал о том, что происходило со слов врачей.

Дмитрий говорит, что один из медиков сообщил, что Карину откачивали около 10 минут, все это время ее мозг был без кислорода. ”Когда я в среду дозвонилась до другого врача, то он сказал, что мозг без кислорода был минут 40-50, — добавляет Кристина. — Поэтому, они уже настраивали нас, что уже все. Врач посоветовал побыстрее приезжать, чтобы проститься”.

Мама Кристины и Карины тоже общалась с медиками. ”Они сказали маме: мы вам соболезнуем. Мама ответила, что рано еще соболезновать, мы еще боремся за ее жизнь. То есть, они уже были настроены, что уже все”, — вспоминает Кристина.