Кая Каллас о новых ограничениях и локдауне на всё лето: осталось мало мер, которые можно принять

- Проблема в том, что показатели об особом улучшении не свидетельствуют. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 7%, а в возрастной группе 55-85 лет — более чем на 10%. Представители этой группы как раз и попадают в больницы в тяжелом состоянии. И ни в одном уезде коэффициент не упал ниже единицы. И все лишь потому, что люди по-прежнему контактируют, проводят собрания. К сожалению, болезнь распространяют люди. Нам нужно сделать усилие, чтобы эти цифры снизились.