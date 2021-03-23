23.03.2021, 19:36
Кая Каллас о новых ограничениях и локдауне на всё лето: осталось мало мер, которые можно принять(7)
Foto: Andres Putting
В Эстонии невозможно ввести дополнительные ограничения, сообщила премьер-министр Кая Каллас в интервью ERR. Свой опубликованный во вторник пост в социальных сетях она назвала наставлением для тех, кто не соблюдает ограничения, пишет rus.err.
- Зачем вы написали в Facebook, что Эстония летом может остаться закрытой?
- Проблема в том, что показатели об особом улучшении не свидетельствуют. По сравнению с прошлой неделей заболеваемость выросла на 7%, а в возрастной группе 55-85 лет — более чем на 10%. Представители этой группы как раз и попадают в больницы в тяжелом состоянии. И ни в одном уезде коэффициент не упал ниже единицы. И все лишь потому, что люди по-прежнему контактируют, проводят собрания. К сожалению, болезнь распространяют люди. Нам нужно сделать усилие, чтобы эти цифры снизились.
- Какие вообще ограничения еще можно ввести в Эстонии?
- Сегодня на заседании правительство члены научного совета сообщили нам, что ограничений особо и не осталось.