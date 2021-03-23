Аркадий Попов: эпидемия снова проверяет пределы нашей толерантности

Показатель скорости распространения коронавируса R по-прежнему выше единицы, т.е. число случаев заражения продолжает расти. При этом последние две недели в Эстонии стали рекордными по числу новых выявленных случаев, что вынуждает больницы работать на пределе своих возможностей. Комментируя тему дня для портала Stolitsa.ee, Аркадий Попов отметил, что всегда хорошо делать прогноз с перспективой на две-три недели:

”Любые ограничения, введенные для сдерживания эпидемии, будут иметь определенную задержку — обычно до нескольких недель. В этот период инфекция продолжает расти, а вместе с ней и необходимость в стационарном лечении. Поэтому всегда было бы хорошо бы делать прогноз, как будет развиваться ситуация в двух-трехнедельной перспективе, чтобы избежать перегрузки системы здравоохранения и чрезмерной смертности.

Своевременный и решительный ответ при первых признаках дестабилизации в середине февраля, вероятно, предотвратил бы сложившуюся ситуацию. Однако, сегодня эпидемия снова проверяет пределы нашей толерантности”.

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