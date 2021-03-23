Полицейские в Нарве использовали электрошокер против напавшего на них с топором мужчины

Вчера в 20.45 в полицию сообщили, что в одном подъездов дома по улице Партизани в Нарве бегает мужчина с топором. Прибывший на место отряд быстрого реагирования обнаружил в подъезде 42-летнего мужчину, которому было дано распоряжение положить топор на землю. Мужчина, однако, не выполнил распоряжение и вместо этого попытался напасть на полицейских. Для усмирения нападающего и устранения опасности один из стражей порядка применил тазер. Мужчину, находившегося в состоянии сильного опьянения, задержали и доставили в Нарвское отделение полиции для дальнейшего делопроизводства.

По словам руководителя оперативного центра Идаской префектуры Кульдара Курвитса, жильцы дома были очень напуганы действиями мужчины. ”Размахивание топором употребившего алкоголь человека может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому полиция отреагировала на вызов усиленным составом. Ситуация на месте происшествия развивалась стремительно и, увидев полицейских отряда быстрого реагирования, мужчина стал агрессивным и попытался на них напасть. Полицейским удалось быстро нейтрализовать угрозу с помощью тазера. Напавшему на стражей порядка мужчине не потребовалась медицинская помощь и никто и полицейских в ходе происшествия также не пострадал”, — отметил Курвитс.

Руководитель оперативного центра напоминает, что злоупотребление алкоголем и принятые под его воздействием решения могут представлять опасность как для самого человека, так и для жизней и здоровья окружающих его людей. ”В нашей практике были случаи, когда маленькая словесная перепалка, которую можно было легко решить на трезвую голову без применения насилия, из-за спиртного перерастала в трагедию. Поэтому в компании употребляющих алкоголь лиц необходимо иметь трезвого человека, который мог бы предотвратить пьяное выяснение отношений и следил, чтобы пьяному не взбрело в голову схватить какой-нибудь опасный предмет, которым он может нанести увечья как себе, так и другим, будь это нож, топор, ножницы или, еще хуже, оружие”, — сказал руководитель оперативного центра и добавил, что если вы стали свидетелем ситуации, когда совместное пребывание людей представляет опасность для них самих или для окружающих, то об этом обязательно нужно сообщить по номеру экстренной помощи 112.