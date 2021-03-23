Владимир Свет рассказал, как в Ласнамяэ будут решаться проблемы с парковкой. Не хватает примерно 20-30 тысяч мест

"У нас на 20-30 тысяч больше машин, чем мест. Например, в Мустамяэ не хватает примерно 15000 парковочных мест. Мы понимаем, что такого количества парковочных мест создать невозможно. Город готовит новую парковочную политику, для того, чтобы проложить путь к решению парковочных проблем. Первое, это парковочные дома. Мы предлагаем места, где могли бы находиться эти парковочные дома. Второй вопрос, как эффективно использовать городскую землю, которая уже сейчас есть для парковки. У нас паркуются микроавтобусы, фуры, оставляют автохлам, оставляют машины зимовать. Часто паркуются люди, которые вообще не живут в Таллинне. Мы будем стараться оградить городскую землю от таких машин. Мы боремся с автохламом, это нужно делать больше. Как сделать так, чтобы люди могли приоритетно найти парковочное место у своего дома? Это требует серьезного исследования, у нас есть предложения. Надеюсь, уже в этом году можно будет с этой программой выйти.

Каким образом мы могли бы задействовать для парковки торговые центры, которые не используются особенно в ночное время. Это частная земля. До сих пор владельцы торговых центров не горели желанием сотрудничать. У нас есть пилотный проект, посотрудничать с новой Maxima, которая строится в Тондираба. Ведем переговоры, как могли бы пользоваться ее парковкой местные жители. Вот три главных вопроса. Когда у нас будет готов план, мы будем двигаться дальше с решением этой проблемы.

Мы должны развивать альтернативные виды транспорта, чтобы у людей была альтернатива автомобилю. Город готовит специальную транспортную модель, какие виды общественного транспорта, какие остановки нужно менять, чтобы люди больше пользовались общественным транспортом. Также это развитие велосипедного транспорта. Именно поэтому мы строим велодорожку от Кадриорга до Тондираба. У нас будет велосипедный мост, чтобы спускаться с Маяка. Всеми этими проблемами нужно заниматься в комплексе", - рассказал Владимир Свет.

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