Ирья Лутсар: стоит ли вводить в Эстонии комендантский час?

"Вчера Научный совет обсудил, что у нас по большому счету больше нечем ужесточать ограничения. Прежде всего нужно соблюдать действующие сейчас ограничения и контролировать их исполнение", — сказала Лутсар.

Лично Лутсар комендантский час не поддерживает. "Хочется надеяться, что мы сможем справиться с вирусом без военных на улице", — заметила она. "Некоторые страны на это идут, но эффективность данной меры вызывает вопросы", — пояснила профессор.

Надо бы самим людям ограничить свои передвижения, в том числе и отложить поездки в отпуск до тех времен, пока вирус не затухнет. "И сейчас еще в Эстонию привозят вирус из путешествий", — отметила Лутсар.

Отмены ограничений в ближайшие недели ждать не стоит. "Сначала показатель заболеваемости должен пойти вниз. Дела только ухудшаются быстро, а улучшаются они очень медленно", — констатировала она.

На Научном совете каждый раз обсуждается и то, как людям психологически объяснить необходимость правил и ограничений. "Можно по-плохому, вводя большие штрафы. Другая возможность — по-хорошему, проводя разъяснительную работу. "Делу способствует коммуникация, коммуникация и коммуникация. Людям нужно объяснить, что их действия имеют влияние на то, каким темпом будет у нас распространяться вирус", — считает Лутсар.

Профессор согласна, что устали все — как работники передовой, так и те, кто работает в других областях. Вся надежда сейчас — на благоразумие людей и соблюдение ими правил. И на вакцинацию.

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