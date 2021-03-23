СМИ: на балтийский рынок приходит крупнейший конкурент Lidl

Портал vz.lt, сообщает, что от двух несвязанных источников получил информацию о том, что рынок недвижимости в Литве оценивает новый крупный инвестор. В течение двух лет он планирует открыть 15 магазинов.

По данным источников VŽ, информация об Aldi содержится в секрете, поэтому никаких комментариев не может быть. Delfi выслал вопросы сети Aldi, но пока ответа не получил. Владелец сети Norfа Дайнюс Дундулис сказал, что это угроза для всех, и информация о приходе Aldi уже поступала. "Но больше комментировать тут нечего", — заметил он. "Они интересовались, что это за Norfa такая", — сказал Дундулис.

Собеседник сказал, что если на рынок придет Aldi, то количество рынка у других игроков снизится. "Когда пришел Lidl, все прогнозировали, что нам будет хуже всего, а вышло наоборот. Не для нас это было хуже всего", — сказал Дундулис.

Директор Литовской ассоциации торговых компаний Рута Вайнене сказала, что о возможном приходе Aldi узнала из СМИ. "Я занимаюсь условиями бизнеса, а какие-то вопросы рынка — такой информацией я не располагаю", — заметила она. Вакнене сказала, что если Aldi придет, будет хорошо.

"У нас появится новый член", — пошутила она. На вопрос Delfi о возможном приходе на рынок сети Aldi гендиректор Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс сказал: "Rimi Lietuva в этом году продолжает интенсивное расширение о до конца 2023 года планирует иметь во всей Литве 100 магазинов. Только в этом году откроем как минимум 12 магазинов, три из них уще открылись в феврале-марте". Представители Lidl ситуацию комментировать не стали.