"Придется верить на слово". Чем прививка Путина отличается от других мировых примеров

"Ему это не нравится"



Во вторник утром пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков провел пресс-брифинг, в ходе которого заявил, что россиянам не продемонстрируют то, как прививался президент.

Журналисты напомнили представителю Кремля, что многие россияне скептически относятся к вакцине от Covid-19, и спрашивали, почему Путин не сделает прививку публично, как это делали президент США или британский премьер (см. фото ниже). Песков же заявил, что Путин и так достаточно сделал для пропаганды вакцин. Вот как звучал этот диалог.

"Комсомольская правда": Вы нам это [вакцинацию президента] покажете или мы на слово вам поверим?

Дмитрий Песков: Вам придется верить на слово.

"Комсомольская правда": Тогда скажите, Владимир Владимирович поедет куда-то в прививочный кабинет или к нему придут?

Дмитрий Песков: Я не могу сказать, я точно не знаю. Как врач посчитает необходимым, так все и будет сделано. Это такая достаточно несложная процедура, и, учитывая президентский рабочий график, конечно, это будет сделано так, чтобы минимально повлиять на рабочее время президента.

"Комсомольская правда": Мобилизирующий фактор интересует… Потому что мало еще народу привилось, в Штатах — гораздо больше. И если все увидят, как Владимир Владимирович делает прививку, то может, какие-то сомневающиеся люди скажут: "О, Путин привился — пойду и я".

Песков: Услышат. И с учетом растущих темпов производства, примут решение о вакцинации. Это серьезный вопрос. И мы рассчитываем, что как можно больше людей примет добровольное решение о вакцинации.

Би-би-си: Почему сейчас? Что изменилось? Раньше президент говорил, что, наверное, сделает это осенью по графику. А пока еще только весна.