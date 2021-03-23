Таллиннская школа приостановила трудовые отношения с обвиняемым в сексуальном преступлении учителем

Директор гимназии Рандо Куустик подтвердил, что появившаяся в Delfi статья напрямую касается и его школы.

"Вместе с содержателем школы мы приняли решение приостановить трудовой договор с Мареком Койтла, чтобы на время следствия не возникали вопросы о том, обеспечена ли безопасность наших учеников", — сказал Куустик.

По словам директора, в настоящее время у него нет информации, касается ли расследования и обвинения работы Койтла в школе учителем физкультуры или его профессинальной тренерской деятельности за пределами школы.

Куустик также призвал всех учителей, учеников и родителей сообщить о своих претензиях, касающихся как поведения учителя Койтла, так и в целом ситуации в гимназии.

Напомним, что бывший тренер юниорской сборной Эстонии по баскетболу Марек Койтла обвиняется в сексуальном сношении с молодой спортсменкой.