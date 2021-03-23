23.03.2021, 17:56
Ученые выяснили, у какой доли взрослого населения Эстонии есть антитела к коронавирусу(5)
Foto: Priit Simson
Согласно проведенному Тартуским университетом мониторинговому исследованию распространения коронавируса, антитела к коронавирусу сформировались почти у пятой части взрослого населения Эстонии, пишет rus.err.ee.
"Этот показатель увеличился примерно вдвое по сравнению с нашим предыдущим исследованием: в предыдущем исследовании, которое проводилось четыре недели назад, антитела были у 11%, теперь это 21%. Я думаю, что это довольно хорошие новости", - сказала профессор семейной медицины Рут Калда во вторник в интервью ERR.
Сделанное в ходе мониторингового исследования исследование на наличие антител к коронавирусу показало, что антитела выработались в среднем у 229 000 взрослых человек.
По словам Калда, 10% взрослых приобрели антитела в результате болезни, а 11% - в результате вакцинации - будь то одна или две дозы.