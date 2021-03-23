Ученые выяснили, у какой доли взрослого населения Эстонии есть антитела к коронавирусу

"Этот показатель увеличился примерно вдвое по сравнению с нашим предыдущим исследованием: в предыдущем исследовании, которое проводилось четыре недели назад, антитела были у 11%, теперь это 21%. Я думаю, что это довольно хорошие новости", - сказала профессор семейной медицины Рут Калда во вторник в интервью ERR.