Экономический прогноз: во второй половине года эстонская экономика наберёт обороты(4)
Согласно экономическому обзору Luminor, во второй половине года экономика наберёт обороты, чему будет способствовать рост внешнего спроса за счёт экспорта, наращивание темпов вакцинации, которые пока что оставляют желать лучшего, а также бюджетная поддержка. По словам Тыну Пальма, годовой рост ВВП приблизится к 2,5% в 2021 году и достигнет 5% в следующем году, что приведёт к улучшению ситуации на рынке труда, а также к более стабильному возврату к инфляции.
Пальм считает, что одна из самых важных задач, стоящих сейчас перед Эстонией — составить локализованную дорожную карту в рамках Зелёной революции Европейского союза, которая приведёт нас от коронавируса к устойчивой экономике, а в сотрудничестве с другими странами — к климатически нейтральной экономике. ”Помимо угроз, пандемия также предлагает новую возможность сосредоточиться на общем развитии с решением более долгосрочных экологических и климатических проблем, что также является основой для более устойчивой экономики, при поддержке налоговых стимулов”, — сказал Пальм. ”Зелёная революция означает новые возможности для экономики, а не риски, потому что долгосрочное процветание может быть основано только на устойчивом, ответственном по отношению к климатическим изменениям и инклюзивном обществе”.
Согласно Зелёному соглашению Европейской комиссии, странам нужна новая стратегия роста, которая сделает их экономики современными, ресурсосберегающими и конкурентоспособными, где к 2050 году будут нулевые нетто-выбросы парниковых газов, где экономический рост не будет привязан к росту потребления ресурсов и где переменами будут охвачены все без исключения регионы.
Пальм говорит, что цель ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году очень хорошо согласуется с положениями стратегии развития ”Эстония 2035”, чтобы экономика Эстонии с ответственностью относилась к людям и к природе в целом. ”Таким образом, у Эстонии есть хорошая возможность добавить к репутации цифрового тигра имидж зелёного тигра, а также у нас есть возможность сформулировать разумный, справедливый и инклюзивный зелёный поворот”, — отметил Пальм.
Пальм считает, что важно разработать детальный и практический план Зелёной революции. В этом плане необходимо предусмотреть повышение эффективности использования ресурсов при переходе к климатически нейтральной экономике замкнутого цикла, восстановлению биоразнообразия и сокращению загрязнения. Например, одним из важных практических шагов может стать государственная поддержка разработки новых зелёных технологий, а также поощрение их внедрения.
По словам Пальма, создание стратегий для достижения климатически нейтральной экономики, естественно, требует более широкого участия общества, включая молодёжь, исследователей и экспертов из частного сектора. ”Повыситься должна прозрачность в использовании природных ресурсов”, — подчеркнул Пальм, добавив, что достойно одобрения заявление нового правительства Эстонии о планах прекращения производства электроэнергии из горючего сланца к 2035 году, что стало бы одним из первых шагов на пути к Зелёной революции.