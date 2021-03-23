Демограф из Перми: Россия скрывает настоящее количество смертей от COVID-19(1)
За месяцы практики медики Пермской областной больницы идеально отточили процесс подготовки к дежурству в ковидном отделении: быстро облачиться в одноразовые защитные костюмы, убедиться, что пластиковые маски тесно прижаты к лицу, приклеить к запястьям две пары резиновых перчаток — с последним помогает справиться один из коллег.
За прошедший год вирус, с которым борется команда врачей, стал хорошо знакомым, но подобная тщательная подготовка не позволяет забыть о риске: прошлой осенью, распространившись из Москвы в регионы, COVID-19 особенно сильно ударил по Перми, резко возросло количество заболевших и умерших.
Имена и числа
В сентябре работник охраны пермского телеканала Валерий Гилёв почувствовал классические симптомы COVID-19. Он начал вести что-то вроде дневника в социальной сети, описывая свои тщетные попытки вызвать скорую помощь. Медики не приехали ни разу.
В последнем посте перед смертью Гилёв написал, что наконец-то попал в больницу, но чувствует себя ”очень плохо”.
”Думаю, его могли спасти”, — говорит зять погибшего Виктор Моржин, вспоминая, как Валерий любил водить внуков на соревнования по тхэквондо и хип-хопу. — Похоже, служба здравоохранения и власти просто оказались не готовы к обслуживанию такого количества пациентов”.
По данным Росстата, во время осеннего всплеска коронавируса в Перми от COVID-19 умерло 2388 человек. Однако, согласно тому же источнику, данные об избыточной смертности в Перми — о количестве людей, умерших сверх ожидаемой нормы, — вдвое превысили указанную за четыре месяца цифру.
Между тем городское правительство за всю пандемию насчитало только 1869 человек.
Избыточная смертность в двух городах России согласно Росстату
Избыточная смертность в Москве: 28 233 человека.
В 2020 году: 149 281; в 2019 году: 121 048
Избыточная смертность в Перми: 5683
В 2020 году: 40 123; В 2019 году: 34 440
Рассказ демографа
”Я даже не пытаюсь смотреть на эти цифры”, — говорит демограф Алексей Ракша. Он утверждает, что ежедневная статистика по России, чтобы общая картина смотрелась выгоднее, была ”выровнена, округлена и занижена”.
Однако официальные лица продолжают это отрицать.
Алексей проработал в Росстате в течение шести лет, но прошлым летом был вынужден уйти из-за того, что, по его признанию, слишком много и громко говорил о COVID-19. Но он отмечает, что цифры Росстата имеют решающее значение для оценки истинного течения пандемии, и, подобно многим экспертам, Ракша в качестве самого наглядного показателя использует избыточную смертность.
”Хорошим сценарием можно будет считать тот, при котором в России показатель избыточной смертности остановится на 500 000 человек”, — утверждает внештатный ныне демограф. По его подсчётам в настоящее время число умерших составляет 450 000 человек — огромная цифра по сравнению с официально зарегистрированными 94 267 случаями, отчёт о которых опубликовала в пятницу штаб-квартира COVID-19 в России.
Однако даже это меньшее число редко упоминается официальными лицами.
”В пандемию стоит выбор между экономикой и жизнями людей, в основном жизнями пожилых людей”, — так видит Алексей решения правительства. — Российское государство выбрало экономику. Никто в этом не признаётся, но это очевидно”.
Правительство не вводит локдаун, чтобы не платить людям
Большинство ограничений, вызванных COVID-19, по всей стране были сняты в июне отчасти и для того, чтобы провести референдум, который позволил бы Владимиру Путину остаться у власти. Негативные последствия этого решения легли на плечи пермской системы здравоохранения уже осенью.
В начале октября медбрат Артём Борискин выложил в интернет видео, в котором были запечатлены очереди карет скорой помощи.
Он вспоминает, что приходилось оставлять больных дома, потому что в больницах для них не было места. По его словам, когда бригады скорой помощи сами заразились ковидом, пациентам приходилось ждать врачей ”от двух до 20 часов”, иногда даже по нескольку дней.
”Я считаю, что для уменьшения количества заболевших принятых мер было недостаточно”, — рассуждает Артём. Он считает, что правительство не хотело вводить новый локдаун, ”потому что тогда пришлось бы выплачивать людям материальную помощь”, чтобы те могли оставаться дома.
”Ограничения должны были быть более жёсткими. Я думаю, что тогда у нас было бы гораздо меньше случаев заболевания и куда меньше смертей”.
Коллективный иммунитет?
Если не считать людей в масках, сам факт пандемии в городе почти не заметен. Магазины открыты, автобусы битком, а комендантский час для баров начинается только в 01:00.
В наши дни уровень заболеваемости по всей России столь низок, возможно, потому, что слишком много людей уже заразились коронавирусом. Алексей Ракша подсчитал, что, судя по данным избыточной смертности, могла быть инфицирована треть населения страны.
Тем не менее, в Пермской областной больнице не прекращается приём больных с COVID-19.
”Нам удалось стабилизировать эту проблему, но она никуда не делась”, — говорит главный врач Анатолий Касатов, стоя возле украшенной золотом статуи Ленина, которая по сей день вместе с растениями в кадках украшает коридор больницы.
Однако он не согласен с тем, что правительство должно было ввести более серьёзные ограничения. Решение принимают представители всех официальных сфер, а не только сферы здравоохранения.
”Нельзя оставлять людей без работы. Конечно, лучше всего от болезни защищает скафандр, но вряд ли вы сможете носить его целый год. Поэтому мы ищем разумный баланс”, — Анатолий Касатов, главврач Пермской областной больницы
Последствия тяжёлых исторических событий
Алексей Ракша предполагает, что есть ещё одна причина, по которой в России умалчивают о количестве погибших: в совсем недавнем прошлом страна пережила ужасные потрясения в связи с распадом СССР.
”Ни европейцы, ни американцы уже давно не сталкивались с такими лихими временами, какими были 90-е в России, — отмечает демограф, — когда дела обстояли гораздо хуже, чем в американскую Великую депрессию. По сравнению с этими годами, которые ещё очень свежи в памяти россиян, коронакризис — пустяк”.
Для десятков тысяч пострадавших семей это, конечно, не "пустяк".
Но по официальной версии, транслируемой по государственному телевидению, Россия справилась с этой пандемией лучше, чем большинство других стран, она находится на пути к полному исцелению, а Европа опять встаёт на скользкую дорожку новых ужасных ограничений.
Огромные цифры замалчиваются, ведь мёртвые уже ничего рассказать не могут.
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