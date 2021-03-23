Футзал Эстонии: чемпионат вышел на пик интереса
«Тарту Рейвенс» ближе к окончанию регулярного чемпионата набрали отличную форму: шесть побед в шести заключительных матчах, что позволило «воронам» взобраться на третье место в итоговой турнирной таблице. Победа в Нарве в заключительный день «регулярки» стала для тартусцев дополнительным психологическим бонусом, пусть «Юнайтед» и были лишены всяческой турнирной мотивации. Для футболистов из Тарту эти три очка были важны ещё потому, что тогда в четвертьфинале им предстояло соперничество с «Кохилой», и, думается, что с ними «Рейвенс» хотели играть больше, чем с «Силламяэ Силмет». На уровне высшего дивизиона «Тарту Рейвенс» никогда не проигрывали «Кохиле», одержав четыре победы в четырёх последних матчах (разница мячей 28:12), и подходили к четвертьфинальной серии безоговорочным фаворитом. В домашнем матче тартусцы уже к четвёртой минуте явно дали понять, что «Кохиле» потребуется чудо, чтобы выйти в полуфинал – 3:0 уже в дебюте матча, и особо никаких шансов на то, чтобы спасти игру. В конечном итоге, «вороны» добились убедительной победы 9:2, и отправились в Кохилу заканчивать серию. Второй матч серии получился совершенно другим: к чести хозяев, они сумели дать бой более мастеровитому сопернику, и, несмотря на то, что вновь пропустили первыми, смогли вернуться в игру – первый тайм завершился вничью 2:2. Когда в середине второй половине «Кохила» вышла вперёд в счете, у хозяев забрезжила надежда, что серию удастся продлить, но уже через две минуты «Рейвенс» восстановили статус-кво, а ещё через две минуты вновь вышли вперёд – 4:3. Довести матч до победы уже было делом техники – итоговый счёт 6:3 в пользу «Тарту Рейвенс», которые и вышли в полуфинал.
В другой четвертьфинальной паре сошлись столичный «Космос» и «Силламяэ Силмет».Таллинцев лихорадит весь сезон, по ходу регулярного чемпионата они проиграли в Силламяэ 4:7, поэтому изначально в этой паре можно было ждать сюрпризов. Впрочем, в домашнем матче серии «Космос» не дал усомниться в том, что к плей-офф таллинский клуб подошёл в хорошем состоянии: хозяева буквально смяли «Силмет» - 8:2. Вероятно, вынужденная пауза на карантин пошла «космонавтам» только на пользу. Несмотря на хлесткую пощечину в Таллинне, «Силламяэ Силмет» наверняка планировали вернуться в столицу на третий матч, но с первых же минут домашнего поединка что-то пошло не так. «Космос» вновь начал матч с позиции силы, и за первые четыре минуты дважды поразил ворота хозяев, поставив их на грань вылета. Вернуться в игру «Силмет» так и не удалось: гол в концовке первого тайма ситуацию не изменил, а когда Максим Алексеев после перерыва восстановил гандикап в два мяча, стало понятно, что силламяэсцы в этот вечер завершат свой сезон. Матч завершился со счетом 5:2 и «Космос» прошел в полуфинал без видимых осложнений.
Топ-4 клубов чемпионата Эстонии уже в следующие выходные начнут свои противостояния, и нас гарантированно ждёт яркая борьба. Первую пару составили «Виимси Смсраха» и «Космос», где есть «бумажный» фаворит – уж слишком впечатляющие выглядел «Виимси» весь регулярный чемпионат. А «Космос» не может победить действующего чемпиона уже шесть матчей подряд (ничья и пять поражений), отпраздновав последнюю викторию ещё в октябре 2019-го. В минувшем регулярном чемпионате на счету «Виимси Смсраха» две победы (4:3, 5:3), но, к чести «Космоса», таллинцы играли не хуже соперника в обеих встречах. Едва ли они легко сдадутся на милость фавориту в полуфинальной серии, поэтому следить за ней будет крайне любопытно.
«Нарва Юнайтед» и «Тарту Рейвенс» оспорят вторую путевку в финал и на бумаге «Юнайтед» выглядят сильнее, но в то же время им так и не удалось обыграть «Рейвенс» в минувшем регулярном чемпионате – домашнее поражение 1:2 и ничья 2:2 в Тарту. Зуб на «воронов» у «Юнайтед» должен остаться ещё с плей-офф-2019, тогда они досрочно завершили свой сезон на стадии четвертьфинала, дважды уступив «Рейвенс» с одинаковым счетом 2:4. Рискнём предположить, что в этой паре может потребоваться третий матч для определения финалиста. В любом случае, в ближайшие недели нас ожидает яркий и бескомпромиссный футзал – эстонский чемпионат вошел в фазу максимальной интриги.