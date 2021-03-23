Футзал Эстонии: чемпионат вышел на пик интереса

«Тарту Рейвенс» ближе к окончанию регулярного чемпионата набрали отличную форму: шесть побед в шести заключительных матчах, что позволило «воронам» взобраться на третье место в итоговой турнирной таблице. Победа в Нарве в заключительный день «регулярки» стала для тартусцев дополнительным психологическим бонусом, пусть «Юнайтед» и были лишены всяческой турнирной мотивации. Для футболистов из Тарту эти три очка были важны ещё потому, что тогда в четвертьфинале им предстояло соперничество с «Кохилой», и, думается, что с ними «Рейвенс» хотели играть больше, чем с «Силламяэ Силмет». На уровне высшего дивизиона «Тарту Рейвенс» никогда не проигрывали «Кохиле», одержав четыре победы в четырёх последних матчах (разница мячей 28:12), и подходили к четвертьфинальной серии безоговорочным фаворитом. В домашнем матче тартусцы уже к четвёртой минуте явно дали понять, что «Кохиле» потребуется чудо, чтобы выйти в полуфинал – 3:0 уже в дебюте матча, и особо никаких шансов на то, чтобы спасти игру. В конечном итоге, «вороны» добились убедительной победы 9:2, и отправились в Кохилу заканчивать серию. Второй матч серии получился совершенно другим: к чести хозяев, они сумели дать бой более мастеровитому сопернику, и, несмотря на то, что вновь пропустили первыми, смогли вернуться в игру – первый тайм завершился вничью 2:2. Когда в середине второй половине «Кохила» вышла вперёд в счете, у хозяев забрезжила надежда, что серию удастся продлить, но уже через две минуты «Рейвенс» восстановили статус-кво, а ещё через две минуты вновь вышли вперёд – 4:3. Довести матч до победы уже было делом техники – итоговый счёт 6:3 в пользу «Тарту Рейвенс», которые и вышли в полуфинал.