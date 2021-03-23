ВИДЕО | Весеннее солнышко подвигло владельцев кафе в Старом городе на нарушения ограничений

В редакцию Delfi поступило снятое вчера в полдень на Ратушной площади видео, где можно увидеть, как многие кафе решили открыть для посетителей внешние террасы, причем нехватки в гостях нет. Департамент полиции и погранохраны также подтвердил, что вчера патрулировавшим Старый город полицейским открылась такая же картина.

Вчера в ходе проверок мест общепита в Старом Таллинне полиция обнаружила, что многие кафе и рестораны не соблюдают ограничений. Хотя посетителей во внутренних помещениях нет, многие люди располагаются на внешних террасах, где садятся близко друг к другу, а также употребляют еду и напитки.

Директор ресторана Rae Танель Оявере сказал, что у них открыта продажа навынос, и люди сами решают, где они будут употреблять еду. "У нас есть на улице столы и стулья, иначе люди бы сидели на камнях", — сказал он. По словам ресторатора, люди рассредоточены согласно правилам, а уличная зона открыта только в солнечное время.

Сотрудник Кесклиннаского отделения полиции Ивар Саар сообщил Delfi, что полицейские поясняют работникам кафе и ресторанов, что в находящихся на улице залах употребление еды и напитков тоже запрещено. "Обслуживающий персонал — понимающий, общается с клиентами и просит их уйти", — добавил он.

Полицейский подчеркнул, что еду и напитки клиентам продавать навынос, конечно, разрешается, но употреблять ее во внутренних или внешних помещениях нельзя. "Хотя погода становится лучше и у людей усиливается желание погулять на свежем воздухе, надо всё-таки соблюдать ограничения и не искать способа их обойти. Полиция и дальше будет следить за кафе и магазинами", — сказал Саар.

Начиная с 11 марта употребление пищи на месте в точках общепита запрещено. Оказание услуг на внешних террасах также не разрешается.

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