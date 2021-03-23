Кая Каллас: заражение COVID-19 растет, локдаун в Эстонии может продлиться все лето

Каллас пишет, что ознакомилась со свежими материалами от научного совета и Департамента здоровья, которые четко показывают, что ограничения начали стабилизировать распространение вируса, но уровень заражения все еще растет.

По сравнению с прошлой неделей заражение коронавирусом выросло на 7%, а в возрастной группе 55-85 рост превысил 10%. Во многих уездах заражение начало расти. В день в больницы в среднем попадает 75-80 человек с коронавирусом.

"Установленный во время принятия широкомасштабных ограничений оптимистичный прогноз, что к середине апреля заражение станет ниже 500 человек в день, начинает ускользать. Если распространение вируса не остановится, то локдаун в Эстонии может продлиться все лето — как у нашего южного соседа Латвии еще с ноября", — написала Каллас.

"Дорогие эстоноземельцы, прекращение распространения вируса, в прямом смысле, зависит от вас", — сказала премьер министр. По ее словам, правительство может бесконечно устанавливать ограничения, но если люди не будут их придерживаться, то коронавирус продолжит распространяться.

Каллас напомнила, что ограничения установлены не для издевательства над людьми, а для того, чтобы гарантировать жизнеспособность нашего общества и системы здравоохранения, а также для защиты жизни и здоровья самых уязвимых людей.

"Ты можешь не верить в ограничения, ты можешь не верить в маски, ты можешь не верить в вакцину, но ты мог бы верить в жизни людей", — призывает премьер-министр.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.