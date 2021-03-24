Действительны ли в Евросоюзе сертификаты о вакцинации "Спутником V", полученные в России?(7)
— Эстония и другие страны акцептируют вакцинацию вакцинами, принятыми к использованию в других странах, если при этом у человека есть документ, который доказывает, что этот человек прошёл полный курс вакцинации против инфекции COVID-19, имеется название вакцины, её серия, дата вакцинации, потому что от этой даты отсчитывается некий промежуток времени, когда вакцина уже начинает действовать. Ведь для формирования иммунитета нужно несколько недель, обычно для формирования достаточного уровня антител необходимы одна-две недели. Тогда страны акцептируют эту вакцинацию, и вакцинированные люди могут въезжать в Эстонию и после этого не находиться на карантине.
— Это же относится не только к ”Спутнику V”, но и, допустим, к китайской вакцине Sinopharm?
— Поскольку вакцина была акцептирована в Китае, у нас нет никаких оснований её не акцептировать.
— А есть ли какой-то обзор того, как много людей уже получили вакцину, которая не одобрена или не применяется в Эстонии или на уровне Евросоюза?
— Такого обзора, к сожалению, нет, потому что такие вакцинации не регистрируются в эстонском регистре, в эстонской системе здравоохранения. У этих людей просто есть документ о вакцинации, оформленный в другом государстве. На основании этого их впускают в страну.
— Известно, что некоторые страны Европы также прививают ”Спутником V” своих граждан или ведут переговоры на эту тему. Означает ли это, что при перемещении по Евросоюзу люди, привитые, например, ”Спутником V”, где-то будут считаться безопасными, защищёнными, а где-то нет?
— Я не могу исключить такой возможности. Может быть, какая-то страна и не акцептирует ”Спутник V”, хотя я таких данных не имею. ”Спутник V” произведён по признанной технологии, где используется два аденовирусных вектора, 26-й и 5-й. Кстати, в вакцине Janssen используется аденовирусный вектор 26, то есть в этом эти вакцины схожи.
— Janssen, Johnson & Johnson — это более знакомое людям название.
— Да. А в отношении ”Спутника V” могу добавить, что по данным, которые были опубликованы в очень солидном журнале ”Ланцет”, эффективность вакцины уже после первой дозы составляет 91,6%, то есть она достаточно высока. ”Спутником V” вакцинируют два раза с интервалом в 28 дней.
— И ”Спутник V”, и другие вакцины подразумевают, среди прочего, получение двух доз. Если человек по каким-то причинам не смог поехать в Россию и получить вторую дозу, сделать второй укол, что тогда будет?
— Тогда он будет считаться частично вакцинированным и в его отношении будут распространяться все те требования, которые распространяются в отношении невакцинированных людей. Одной дозы недостаточно. Человек должен пройти полный курс, чтобы иметь освобождение от карантина при въезде в страну, чтобы иметь возможность не сидеть на самоизоляции при контакте с больным COVID-19.
— Может ли человек, которому была сделана только первая доза, впоследствии прививаться другими препаратами, насколько это безопасно, есть ли какая-то картина совместимости разных вакцин?
— Да, есть рекомендация в отношении вакцин от COVID-19, что между ними должен быть двухнедельный интервал. Она есть в спецификациях всех вакцин. Не рекомендуется прививать в тот же день другой вакциной.
— Если человек, привившийся первой дозой ”Спутника V”, не успел ко второй дозе, то у него в любом случае этот интервал будет соблюдён. Значит ли это, что первая доза считается ничтожной, то есть она не имеет никакого значения, или всё-таки какую-то защиту она даёт?
— Человеку она какую-то защиту даёт. Но формально человек считается невакцинированным. Если вы по каким-то причинам опоздали ко второй дозе, то вы можете её сделать при первой возможности, не нужно курс начинать сначала.
В отношении вакцины ”Спутник V” и других вакцин, которые признаны в других государствах, но не признаны в Европейском союзе, я хотела бы немного предостеречь жителей Эстонии, потому что поступила информация о том, что в связи с большим дефицитом вакцин, появились так называемые фальшивые вакцины.
Некоторые ловкачи создают препараты, которые они именуют вакцинами от COVID-19, порой дают им имена уже существующих вакцин и вакцинируют ими людей. Жители Эстонии, которые получают вакцину в других странах, должны убедиться, что то учреждение, в которое они обращаются, учреждение официальное, и вакцина настоящая.
Я считаю, что это проблема, и что обман возможен, особенно на территории больших государств, где очень тяжело осуществлять над этим контроль. Будьте внимательны! В лучшем случае вместо вакцины что-то безобидное, а в худшем это может навредить здоровью. Человек считает, что он получил вакцину, у него снижается уровень настороженности, и он может заболеть ковидом в тяжёлой форме, не имея никакой защиты.
— Что касается формального отношения к документу, который получит вакцинированный ”Спутником V”, что он должен сделать, чтобы этот документ приняли на нашей границе или в департаменте здоровья. Допустим, это бумажный сертификат на русском языке. Что с ним нужно сделать? Перевести на эстонский, на английский? Заверить нотариально? Поставить печать врача? Что требуется?
— Пока все те сертификаты, с которыми приезжали люди, во всяком случае те, которые попадались мне, имели очень приличный вид. Там были все данные, чтобы оценить правильность вакцинации и наличие самого факта вакцинации, личные данные человека, данные медицинского работника, который осуществил вакцинацию. Все эти документы были на русском языке, но наши пограничники их акцептируют.
— Заявка на одобрение ”Спутника V” на уровне ЕС подана, но что можно порекомендовать тем жителям нашей страны, которые всё-таки хотели бы получить именно эту вакцину: дождаться разрешения на её применение или не рисковать и не откладывать, а привиться тем, что сейчас доступно?
— Я бы порекомендовала жителям Эстонии воспользоваться теми возможностями, которые им предоставляет их государство.
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