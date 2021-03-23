Полиция обнаружила украинцев, нарушивших ограничения на въезд в Эстонию

В пятницу, 19 марта, патруль полиции проверил в поселке Выйсте Пярнуского уезда транспортное средство с украинскими регистрационными номерами, в котором находилось восемь пассажиров, граждан Украины. По их словам, они приехали в Эстонию на работу.

"При проверке выяснилось, что у троих из них нет ни конкретного работодателя, ни регистрации краткосрочной работы", — сказал руководитель службы надзора за границей и миграцией Ляэнеской префектуры Марго Петерс.

Троим иностранцам, у которых не было права на въезд в Эстонию, разъяснили действующие ограничения, закончили досрочно действие их безвизового нахождения в Эстонии, и эти зарубежные граждане поехали назад домой.

Петерс напомнил, что из-за распространения коронавируса действуют ограничения на въезд в Эстонию из зарубежных стран.

„Сейчас из зарубежных государств в Эстонию можно приезжать, как правило, на учебу или на работу. Но если человек приезжает на работу, то у него при въезде в Эстонию уже должно быть конкретное место работы и работодатель", — пояснил капитан полиции.

По словам Петерса, для предотвращения распространения коронавируса полиция проверяет соблюдениe действующих ограничений при пересечении государственной границы в ходе обычной работы.

„Если иностранец желает сейчас приехать в Эстонию, то до приезда надо уяснить для себя все действующие правила и убедиться, что его уже ждет конкретная работа и есть все необходимые разрешения. Если кто-то приезжает попытать счастья и надеется найти работу на месте, это может закончиться тем, что человек потеряет возможность работать за границей на годы", — сказал он.

Петерс напоминает, что после пересечения границы иностранцу следует заполнить декларацию здоровья и, как правило, оставаться в самоизоляции. Декларацию здoровья можно заполнить заранее в интернете.

„В нынешней ситуации мы советуем путешествовать лишь в случае крайней необходимости, чтобы исключить все ненужные контакты и риск возможного заражения", — добавил он.

В тот же день в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны города Пярну был обнаружен гражданин Украины, который находился и работал в Эстонии без законных оснований. Ему назначили штраф, сделали предписание на выезд из Эстонии и запретили въезд в страны Шенгенской зоны на три года.