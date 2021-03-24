"Раз уже вложились, то нужно идти дальше": молодой стартап борется за выживание

Патрик: Тогда была такая вещь, как gamer squad Estonia. Началось с того, что я приглашал друзей к себе домой. У нас не было какой-то прям группы. У меня был телевизор, был switch и настолки.

Патрик: Я из Польши . Я полностью поляк по национальности, очень горд этим (смеётся). Я закончил учёбу, получил степень магистра в Польше, в городе Познань. После этого приехал сюда на стажировку, а после остался работать и жить. В какой-то момент мы начали организовывать небольшие встречи в моей квартире. Эти встречи стали набирать популярность и мы решили просто посмотреть, что будет.

Демид: Нас трое изначально. Это я, Патрик и Оля. Я родился в Казахстане , потом родители переехали в Москву, где я прожил пол жизни. Потом переехал в Эстонию после окончания учёбы, нашёл здесь работу, познакомился с Патриком и Олей. Мы работали с Патриком в одной компании на тот момент, а с Олей познакомились на ивентах, которые были посвящены межнациональным встречам.

Ситуация с коронавирусом продолжается уже второй год. Все мы слышали о том, как большие компании (например, Tallink) терпят убытки, как теряют в прибыли отели. Но что мы знаем о небольших предприятиях, которые планировали открыться в этом году, но очередной локдаун помешал этим планам осуществиться? Давайте познакомимся с одним из них поближе и узнаем, как они справляются с трудностями и поговорим о планах на будущее.

Мы решили, что нужно собственное место. Но собственное место означает, что нам нужно будет платить за аренду, брать на себя какие-то обязательства. А значит нам нужно как-то регистрировать свою деятельность, чтобы мы могли получать какой-то доход, покрывать расходы и дальше заниматься тем, чем изначально хотели. А именно — создавать комьюнити и давать людям игры.

Проблема опять же возникла в том, что мы перестали помещаться в помещениях, которые снимали для наших мероприятий. При этом коллекция настольных игр росла. Плюс появились консоли, появился телевизор специально для ивентов. На мероприятиях обычно было около 50 настолок. Плюс две консоли с Nintendo Switch и Playstation. Соответственно, таскать это всё с места на место, после ивентов мыть и расставлять все столы и стулья, убираться — это занимало огромную кучу времени и сил.

Это всё начиналось, как простые посиделки у Патрика на квартире. Мы созывали людей и так получилось, что многие начали приходить. В какой-то момент нам просто перестало хватать места. Мы поняли, что людям это интересно и начали искать помещение, где можно такие ивенты проводить. Начали организовывать мероприятия в различных местах Таллинна в течение года. Например, в Art of Nature, в хостеле Euphoria, в TLÜ. В общем, получалось так, что у нас росло наше сообщество и мы в итоге захотели сделать самое крутое и самое большое сообщество геймеров — Yo Mana. При этом неважно, в какой степени ты геймер. Смысл Yo Mana в том, чтобы сплотить людей, чтобы каждый мог найти здесь друзей, досуг и комфорт. На самом деле, у нас это очень даже удавалось. На ивенты приходило по 50-60 человек. Когда мы проводили ивент вместе с Erasmus, то был вообще аншлаг. Народу было очень много.

Да. Там мы занимаемся тем, чем занимаемся уже на протяжении долгого времени, начиная с проведения тех небольших встреч. Разве что сейчас у нас есть команда и вся работа более структурирована. У нас разные задачи, их стало больше, но костяк и идея остались теми же. Мы собираемся и играем в игры.

- Поговорим про локдаун. Он начался 11 марта, объявили о нём 7 марта. Что вы испытали, когда узнали, что продлятся такие ограничения минимум на месяц? Ведь вы собирались как раз в начале марта открыться?

Жаль, что LVLup! закрылся, так как у них возникли проблемы с арендой из-за локдауна. Так что идите к ним на сайт, им сейчас нужна поддержка!.

LVLup! — крутые ребята. Мы их любим, они очень открытые. Мы проводили у них турнир по Smash Brothers в августе. Это был очень успешный ивент. Было около 50 людей, были спонсоры (Geekshop Estonia, Anix, Weplay). LVLup! разрешили нам провести это мероприятие у них в музее совершенно бесплатно. Ещё и помогли с призовыми местами. Мы не совсем конкуренты, так как они — музей. У них другой формат. Там они выставляют кучу ретро-консолей. У нас же больше, как дом для геймеров, где можно найти друзей и влиться в сообщество.

Это было летом 2020 года. Количество заражений тогда было 1-2 в неделю и мы надеялись, что всё будет точно так же. Также надеялись, что ремонт закончим быстро и откроемся уже в декабре, но всё растянулось.

В общем-то для нас это было не прям большой новостью, ведь предыдущий локдаун был в январе. Я понял, что ситуация будет плачевной ещё в октябре. Уже тогда мы приостановили нашу деятельность офлайн. Мы ожидали, что всё закроют уже тогда, но у правительства, видимо, были другие планы. Поэтому мы подумали, что раз уже вложились, то нужно идти дальше. Нужно дальше развивать место, дальше вкладываться. Слава богу, вакцина уже создана. Мы надеялись и надеемся, что пандемия потихоньку сойдёт на нет. Раз сейчас объявили о новом локдауне, значит, мы переключаемся на другие задачи в нашем проекте, ставим помещение ”на паузу”. Вообще, мы придумали Yo Mana, ориентируясь на себя. Когда мы приехали в Эстонию, мы поняли, что здесь вообще нет мест, чтобы отдыхать. Только бары, кафе и сауны. Не было практически мест, где люди могли бы встретиться и поиграть. Поэтому мы его и сделали и сейчас с локдауном мы просто проводим время там. Плюсы быть владельцем клуба в центре в том, что ты можешь там быть в независимости от того, локдаун сейчас или нет.

- Расскажите подробнее, был ли у вас какой-то план Б на случай локдауна. Вы запланировали это переключение на другие задачи или это скорее "go with the flow"?

У нас, конечно, есть приоритеты, но они часто меняются. Изначально мы хотели быть местом, в которое люди будут просто приходить и играть, или сделать место с ивентами, как мы делали раньше, только более регулярными и разнообразными. Но, как я и сказал, уже в октябре нам стали понятны проблемы, что просто на клубе нам не выжить, поэтому мы решили открыть магазин онлайн, где продаём настолки, мерч, вархаммер. И так как люди сейчас сидят дома, то и покупают часто и магазин по выручке растёт. В дальнейшем, если ситуация не разрешится, мы будем развивать комьюнити и делать ивенты, но в онлайне, а также ждать, когда всё это закончится.

- Получается с этого магазина покрыть часть расходов? Или вы только начинаете?