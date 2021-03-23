Влияние ограничений: активность передвижения людей заметно снизилась
Telia сравнила активность передвижения людей во вторую (8–14 марта) и первую неделю марта (1–7 марта), и хотя общеэстонский период локдауна начался во второй половине позапрошлой недели (11 марта), ограничения уже оказали значительное влияние на передвижение людей.
По словам главы отдела бизнес-клиентов Telia Eesti Хольгера Хальянда, больше всего снизились передвижения людей в направлении крупных городов.
”Число посещений Таллинна, Тарту, Пярну и Нарвы на прошлой неделе значительно снизилось, и видно, что из приграничных с городами волостей в города ездило гораздо меньше людей. Это позволяет нам сделать вывод, что закрытие школ и другие ограничения, введенные правительством, сразу повлияли на активность передвижения людей”, — отметил Хальянд.
В период с 8 по 14 марта движение людей в направлении Нарвы и Пярну сократилось на 13%, а Тарту посещали на 15% меньше, чем неделей ранее. Однако больше всего сократилось движение в направлении Таллинна, куда ездили на 18% меньше, чем в первую неделю марта.
Если сравнивать движение между всеми уездами, то во вторую неделю марта активность движения в Эстонии в целом снизилась на 8%. Так, например, движение из других уездов в Харьюмаа уменьшилось на 11%, а движение в сторону Тартумаа снизилось на 9%.
Хольгер Хальянд добавил, что введенные правительством ограничения вступили в силу 11 марта, поэтому анализ прошлой недели, вероятно, еще не дает полной картины оказанного ими эффекта.
В зависимости от ситуации Telia до середины апреля будет каждую неделю публиковать свежие анализы мобильности, чтобы помочь обмениваться информацией о влиянии ограничений на общество.
Анализ мобильности Telia использует платформу Telia Crowd Insights, которая позволяет анализировать общие сгруппированные модели передвижения, а также изменения в привычках передвижения на основе анонимных агрегированных данных из мобильной сети. При этом невозможно увидеть или идентифицировать местоположение или характер передвижения какого-либо конкретного человека, поскольку используются исключительно анонимные и сгруппированные агрегированные данные и обеспечивается соответствие решения требованиям законодательства о защите персональных данных.
Платформа Telia Crowd Insight также используется во всех скандинавских странах (Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания), где работает Telia Company.