Влияние ограничений: активность передвижения людей заметно снизилась

Telia сравнила активность передвижения людей во вторую (8–14 марта) и первую неделю марта (1–7 марта), и хотя общеэстонский период локдауна начался во второй половине позапрошлой недели (11 марта), ограничения уже оказали значительное влияние на передвижение людей.

По словам главы отдела бизнес-клиентов Telia Eesti Хольгера Хальянда, больше всего снизились передвижения людей в направлении крупных городов.

”Число посещений Таллинна, Тарту, Пярну и Нарвы на прошлой неделе значительно снизилось, и видно, что из приграничных с городами волостей в города ездило гораздо меньше людей. Это позволяет нам сделать вывод, что закрытие школ и другие ограничения, введенные правительством, сразу повлияли на активность передвижения людей”, — отметил Хальянд.

В период с 8 по 14 марта движение людей в направлении Нарвы и Пярну сократилось на 13%, а Тарту посещали на 15% меньше, чем неделей ранее. Однако больше всего сократилось движение в направлении Таллинна, куда ездили на 18% меньше, чем в первую неделю марта.

Если сравнивать движение между всеми уездами, то во вторую неделю марта активность движения в Эстонии в целом снизилась на 8%. Так, например, движение из других уездов в Харьюмаа уменьшилось на 11%, а движение в сторону Тартумаа снизилось на 9%.

Хольгер Хальянд добавил, что введенные правительством ограничения вступили в силу 11 марта, поэтому анализ прошлой недели, вероятно, еще не дает полной картины оказанного ими эффекта.

В зависимости от ситуации Telia до середины апреля будет каждую неделю публиковать свежие анализы мобильности, чтобы помочь обмениваться информацией о влиянии ограничений на общество.