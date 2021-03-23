На сертификатах теста на коронавирус от Synlab теперь будет QR-код
С помощью такого кода должностные лица в аэропортах, портах и других пунктах пересечения границы по всему миру смогут проверить действительность сертификата и то, действительно ли указанный в сертификате человек сдавал образец для анализа в указанное в сертификате время.
Сертификат с QR-кодом можно легко, бесплатно и самостоятельно сгенерировать в приложении TESTI, которое можно скачать на веб-сайте testi.me. В приложение TESTI можно зайти с помощью Smart-ID или Mobiil-ID. Чтобы сгенерировать сертификат, пользователю нужно просто указать номер документа, используемого при поездках, и страну проживания, а затем нажать на кнопку ”Сгенерировать сертификат”. Соответствующий всем требованиям сертификат на эстонском, английском и русском языках можно скачать из приложения также в формате PDF и отправить на подходящий адрес электронной почты либо распечатать.
Помимо клиентов, сдавших образец для анализа в Synlab, сгенерировать сертификат через приложение TESTI смогут также клиенты тех медицинских учреждений, для которых Synlab является партнёром по проведению лабораторных анализов (например, Medicum, Qvalitas, Fertilitas, Confido, HeBa, Sinu Arst и т. д.).
Детские сертификаты
Если у ребёнка имеется Mobiil-ID или Smart-ID, то ребёнок сможет сам зайти в мобильное приложение TESTI под своим признаком пользователя и сгенерировать для себя сертификат. Родитель не увидит результат ребёнка в своей учётной записи TESTI.
Если родитель заказал платный тест в Synlab через пункт тестирования, результат ребёнка сможет увидеть заказавший тест родитель в хронологическом разделе своей учётной записи на портале minu.synlab.ee; там же можно будет бесплатно сгенерировать сертификат.
Оба родителя смогут увидеть результат ребёнка в своей учётной записи на портале digilugu.ee. Однако там нельзя будет сгенерировать сертификат. Если у Вас не получится сгенерировать результат ребёнка через приложение TESTI или портал minu.synlab.ee, то для заказа сертификата для ребёнка заблаговременно напишите по адресу klienditugi@synlab.ee или свяжитесь с медицинским учреждением, где сдавался образец на анализ, указав имя/фамилию ребёнка, дату рождения, страну проживания и номер документа, используемого при поездках.
Сертификат на бумаге
Если пациенту понадобится сертификат на бумаге, но при этом у него не будет возможности самостоятельно его сгенерировать и распечатать, то для получения сертификата следует связаться с медицинским учреждением, где сдавался образец на анализ.
Synlab выдаёт сертификаты в следующих местах и в следующие часы:
Стоимость выдачи сертификата на бумаге в Synlab составляет 7 евро.
Сертификат считается документом, используемым при поездках. Подделка документов считается в Эстонской Республике преступлением. Использование подделанного документа также считается преступлением. Оба деяния караются согласно параграфам 344 и 345 Уголовного кодекса Эстонии.
О нарушениях просим сообщать по адресу andmekaitse@synlab.ee или старшему следователю Кесклиннаского полицейского участка Пыхьяской префектуры Департамента полиции и погранохраны Ирине Василько по адресу irina.vassilko@politsei.ee.
Более подробная информация о сертификатах: https://koroonatestimine.ee/patsiendile/sertifikaat/
Synlab не выдаёт сертификаты о вакцинации.