Важно знать: обеспечивает ли страхование жизни защиту от коронавируса?

Руководитель отдела рисков страхования жизни бюро ERGO Марек Вийк говорит, что по смыслу договора страхования жизни вирусное заболевание не является форс-мажором, т.е. непреодолимой силой, которая исключала бы защиту — страхование жизни предлагает различные виды защиты, которые в случае заболевания коронавирусом могут стать страховым случаем.

”Если заболевание коронавирусом приводит к тяжелым осложнениям, в результате чего для человека назначается отсутствующая трудоспособность на период минимум один год, страхование жизни предусматривает выплату суммы, выбранной для защиты в случае отсутствующей трудоспособности. Если же происходит самое печальное, и человек в результате коронавируса умирает, то, естественно, такой случай является страховым случаем, и при наличии страхования жизни выплачивается компенсация в пределах оговоренной суммы. Людям, которые выбрали в качестве страховой защиты ”больничные суточные”, мы выплатим возмещение за все дни, которые пациент находился на больничном лечении. Кроме того, стоит учитывать, что если вследствие коронавируса у человека возникает какое-либо крайне тяжелое заболевание легких или какого-либо другого жизненно важного органа, или же тромбоз, то возмещение подлежит выплате в том случае, если в страховом пакете была выбрана защита от критического заболевания”, — рассказал Вийк.

Однако необходимо обратить внимание на то, что при заключении договора страховая компания обычно хочет получить информацию об имеющихся у клиента заболеваниях. Таким образом, если признаки заболевания уже проявляются, то обращаться в страховую компанию может быть слишком поздно.