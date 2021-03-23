Важно знать: обеспечивает ли страхование жизни защиту от коронавируса?
Руководитель отдела рисков страхования жизни бюро ERGO Марек Вийк говорит, что по смыслу договора страхования жизни вирусное заболевание не является форс-мажором, т.е. непреодолимой силой, которая исключала бы защиту — страхование жизни предлагает различные виды защиты, которые в случае заболевания коронавирусом могут стать страховым случаем.
”Если заболевание коронавирусом приводит к тяжелым осложнениям, в результате чего для человека назначается отсутствующая трудоспособность на период минимум один год, страхование жизни предусматривает выплату суммы, выбранной для защиты в случае отсутствующей трудоспособности. Если же происходит самое печальное, и человек в результате коронавируса умирает, то, естественно, такой случай является страховым случаем, и при наличии страхования жизни выплачивается компенсация в пределах оговоренной суммы. Людям, которые выбрали в качестве страховой защиты ”больничные суточные”, мы выплатим возмещение за все дни, которые пациент находился на больничном лечении. Кроме того, стоит учитывать, что если вследствие коронавируса у человека возникает какое-либо крайне тяжелое заболевание легких или какого-либо другого жизненно важного органа, или же тромбоз, то возмещение подлежит выплате в том случае, если в страховом пакете была выбрана защита от критического заболевания”, — рассказал Вийк.
Однако необходимо обратить внимание на то, что при заключении договора страховая компания обычно хочет получить информацию об имеющихся у клиента заболеваниях. Таким образом, если признаки заболевания уже проявляются, то обращаться в страховую компанию может быть слишком поздно.
Вийк добавил, что клиенты немало спрашивают и о возмещении за возможные проблемы со здоровьем, обусловленные вакцинацией. ”Люди боятся, что как заболевание, так и вакцина могут повлиять на их здоровье и жизнь. Стоит помнить, что если в результате вакцинации возникают вышеназванные страховые случаи, то страховая компания выплачивает возмещение на основании договора страхования жизни. Тем не менее, в рамках страхования жизни расходы на платную вакцинацию не возмещаются. Они возмещаются, например, в случае наличия медицинского страхования”, — объяснил Вийк.
По его словам, интерес жителей Эстонии к страхованию жизни вырос, так как все больше людей начинают понимать, что страхование от несчастного случая при заболеваниях не помогает.
”Образно говоря, страхование жизни является страхованием каско для самого себя. Если со здоровьем что-то случится, страхование обеспечит возмещение, которое позволит привести здоровье в порядок. Если же произойдет самое печальное, и человек умрет, то близкие получат возмещение, которое поможет им реорганизовать свою жизнь и оправиться от первичного шока в связи со снижением доходов. Люди нередко полагают, что расстройство здоровья также является несчастным случаем, однако на самом деле оно считается заболеванием. В связи с этим в случае расстройства здоровья поможет все-таки страхование жизни”, — добавил Вийк.
За последний год, прошедший под знаком пандемии (то есть за период с марта 2020 года по март 2021 года), страховая фирма ERGO зарегистрировала в общей сложности 99 страховых случаев по страхованию жизни. Из них смертью завершился 21 случай, а все остальные возникли в связи с заболеванием. Смертельных случаев, вызванных коронавирусом, в ERGO за прошедший год зарегистрировано не было.