Maxima дарит покупателям бесплатные яйца и майонез для праздничного стола на Пасху

Если клиент купит майонез с 23 по 25 марта и яйца с 26 по 28 марта и зарегистрирует покупку с картой клиента Aitäh, то в период с 29 марта по 4 апреля он получит скидку на покупательскую корзину в размере суммы покупки этих продуктов.

Хотя акция распространяется на владельцев карточек клиента Maxima, это не означает, что другие упустят эту возможность. Все, кто еще не присоединился к программе лояльности Maxima, могут оформить карту Aitäh непосредственно перед покупкой виртуально или на стойке информации магазина.

Акция продлится по три дня на каждый продукт, чтобы людям не приходилось торопиться в магазин, а можно было бы прийти в удобное время. Магазины Maxima XXX в Хааберсти и Линнамяэ открыты круглосуточно.

”Чтобы товаров хватило для всех, в рамках кампании можно будет купить по три упаковки яиц и две банки майонеза в день”, — сказал исполнительный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас.

”В это сложное время мы решили прийти на помощь людям, чтобы они смогли отметить праздники с радостью, для чего и предложим бесплатно яйца и майонез”, — добавил Волкас.

По словам Волкаса, в эти нестабильные времена Maxima хочет помочь семьям по всей Эстонии.

”В крупных региональных центрах и в городах поменьше работают в общей сложности 82 магазина Maxima, поэтому у нас есть возможность поддержать семьи по всей Эстонии”, — сказал Волкас.

Напоминаем, что при совершении покупок по-прежнему действуют ограничения. Во всех магазинах обязательно ношение защитных масок. Клиенты, у которых нет с собой маски, могут получить ее бесплатно на информационной стойке или в случае магазинов поменьше — на кассе.

Мы следим за соблюдением дистанции между покупателями в очередях и за общим количеством посетителей, при необходимости закрывая на какое-то время двери магазина, что помогает снизить количество людей, единовременно находящихся в помещении.