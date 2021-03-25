Уроженец Нарвы отправился солдатом в Мали: если погибну, тяжело будет родителям

Как принял решение поехать на миссию в Мали?

После школы думал учиться буду. Но с учебой не пошло. Решил, что стоит попробовать срочную службу. После ее прохождения появилось желание остаться в армии по контракту.

Поступило предложение поехать на миссию в Мали. Вначале я долго думал насчет того, стоит ехать или нет. После разговора с руководством решил, что стоит попробовать. Все-таки это неоценимый опыт. И для дальнейшего карьерного роста — профессионального солдата это пойдет только на пользу.

Для тебя эта миссия является возможностью заработать?

Да, разумеется, чего таить, это и заработок.

Не страшно там находится? Каким образом борешься в волнением? Я, например, когда находился в Карабахе, вечером смотрел комедийные сериалы.

Лично мне не страшно. Скорее возникает беспокойство о родных, которые за меня волнуются. Но мы часто созваниваемся. Помогает общение с друзьями, разговариваем на отвлеченные темы, это немного помогает и переживания уходят. Плюс, у нас очень хороший взвод, все друг друга постоянно поддерживают, поэтому как таковых переживаний особых нет.

Ты думал, что будет, если погибнешь?

Для меня уже ничего не будет. Я задумывался о том, насколько тяжело это будет перенести родителям. Но вообще стараюсь об этом не думать и выполнять работу так, чтобы этого не произошло.

Как отреагировали родители на твое решение поехать на миссию?

Долгое время не решался поговорить с родителями на эту тему, потому что было сложно им сказать. Сказал им об этом, когда уже все точно решилось, во время прохождения предмиссионного обучения. Сначала им не понравилось мое решение. Они привыкли меня видеть все время рядом. А тут на четыре с половиной месяца я улетаю в другую страну. Но перед моим отлетом были только слова поддержки. Они приняли мое решение. Поэтому родителям за это — спасибо.

В чем заключается работа эстонских военных на миссии в Мали? Какие задачи перед вами стоят?