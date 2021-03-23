Ремонт столичной улицы Поска: изменения в движении трамваев и автобусов в центре города продлеваются
”Капитальный ремонт улицы Поска поможет существенно улучшить городское пространство, хотя работы повлекут за собой временные неудобства, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Мы хотим как можно меньше препятствовать движению: работы продлятся до осени, но маршруты общественного транспорта вернутся к привычному графику менее чем через месяц. Новое решение создаст лучшие условия для пешеходов и велосипедистов. Мы хотим создать современное городское пространство, учитывающее историческую ценность Кадриорга”.
Дорожно-строительные работы на ул. Поска по заказу Таллинна выполняет OÜ RTS Infraehitus, стоимость ремонта составляет четыре млн. евро. Ремонтные работы производятся на 750-метровом участке улицы Поска от ул. Весивярава до Нарва мнт., также на 80-метровом участке улицы Весивярава и 200-метровом отрезке Нарва мнт. по направлению в центр города. Будут обновлены техносети и уличное освещение, построен трубопровод ливневой канализации. Договорной срок сдачи работ — 15 октября.
”Мы понимаем, что приостановка трамвайного сообщения нарушает привычный распорядок жизни горожан, но, к сожалению, без этого невозможно завершить ремонт на данном участке ул. Поска, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Мы надеемся на понимание и верим, что дополнительные остановки на автобусных маршрутах по направлению к центру города, а также продление автобусной линии номер 8 до Балтийского вокзала помогут обеспечить непрерывное транспортное сообщение как местным жителям, так и другим жителям Таллинна. Если уж делать, то делать основательно и качественно. Надеюсь, что отремонтированная улица, которая будет сдана к осени, перевесит временные неудобства”.
Трамвайный маршрут номер 1 будет по-прежнему пущен в объезд по маршруту Копли-Тонди-Копли. В направлении Тонди трамвай пойдет по маршруту Мере пст. — площадь Виру — Пярну мнт. — ул. Тонди. В направлении Копли маршрут отобразится зеркально. Дополнительные остановки будут на всех имеющихся на пути трамвайных остановках, однако не будет остановок ”Таллиннский университет”, ”Койдула”, ”Кадриорг” и ”Поска”.
Автобусный маршрут номер 8 продлен до остановки ”Балтийский вокзал”. По направлению к вокзалу маршрут пройдет по Нарва мнт., Мере пст., Пыхья пст., ул. Сууртюки, Раннамяэ и до Балтийского вокзала. Дополнительные остановки по направлению к Балтийскому вокзалу: ”Хобуяама” (на Нарва мнт.), ”Мере пст.”, ”Горхолл” и конечная ”Балтийский вокзал”.
По направлению к Эйгрумяэ маршрут автобуса номер 8 пролегает по ул. Раннамяэ, Суур-Раннавярав, Пыхья пст. Дополнительные остановки: ”Балтийский вокзал” (остановка нр. 6), ”Горхолл”, ”Мере пст.”, ”Хобуяама” (на Нарва мнт.). Остановки ”Виру кескус” в автобусном терминале не будет.
На Нарвском шоссе расположены временные дополнительные остановки. По направлению из города добавилась остановка ”Хобуяама” (автобусные маршруты 5 и 8) и временная остановка возле трамвайной остановки у Таллиннского университета (автобусные маршруты 1А, 5, 8, 29, 60 и 63). По направлению в центр города добавилась остановка между перекрестками улиц Бензийни и Фильми (автобусные маршруты 1А, 5, 8, 29, 34А, 35, 38, 44, 51, 60 и 63).