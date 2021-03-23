Ремонт столичной улицы Поска: изменения в движении трамваев и автобусов в центре города продлеваются

”Капитальный ремонт улицы Поска поможет существенно улучшить городское пространство, хотя работы повлекут за собой временные неудобства, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Мы хотим как можно меньше препятствовать движению: работы продлятся до осени, но маршруты общественного транспорта вернутся к привычному графику менее чем через месяц. Новое решение создаст лучшие условия для пешеходов и велосипедистов. Мы хотим создать современное городское пространство, учитывающее историческую ценность Кадриорга”.

Дорожно-строительные работы на ул. Поска по заказу Таллинна выполняет OÜ RTS Infraehitus, стоимость ремонта составляет четыре млн. евро. Ремонтные работы производятся на 750-метровом участке улицы Поска от ул. Весивярава до Нарва мнт., также на 80-метровом участке улицы Весивярава и 200-метровом отрезке Нарва мнт. по направлению в центр города. Будут обновлены техносети и уличное освещение, построен трубопровод ливневой канализации. Договорной срок сдачи работ — 15 октября.

”Мы понимаем, что приостановка трамвайного сообщения нарушает привычный распорядок жизни горожан, но, к сожалению, без этого невозможно завершить ремонт на данном участке ул. Поска, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Мы надеемся на понимание и верим, что дополнительные остановки на автобусных маршрутах по направлению к центру города, а также продление автобусной линии номер 8 до Балтийского вокзала помогут обеспечить непрерывное транспортное сообщение как местным жителям, так и другим жителям Таллинна. Если уж делать, то делать основательно и качественно. Надеюсь, что отремонтированная улица, которая будет сдана к осени, перевесит временные неудобства”.