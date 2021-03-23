В Ляэне-Вирумаа убили мужчину

21 марта в 03:39 полиция получила сообщение, что на одной из улиц Азери лежит мужчина и видны следы крови. Сообщивший об этом попытался оказать мужчине первую помощь, однако несмотря на все усилия мужчина скончался до приезда скорой помощи.

Прибывший на место полицейский патруль обнаружил на теле умершего множественные ножевые ранения. По первоначальной информации, мужчина незадолго до случившегося употреблял алкоголь со своим 54-летним знакомым, и есть основания полагать, что он стал причиной смерти мужчины. Полицейские установили местонахождение 54-летнего мужчины и задержали его в качестве подозреваемого.

По словам оперативного руководителя Идаской префектуры Юллара Кустала, подобные трагические события происходят в Ляэне-Вирумаа крайне редко. ”К сожалению, большинство случаев насилия происходит в результате употребления алкоголя. Это трагическое событие — еще один пример того, к каким последствиям может привести спиртное. Люди часто совершают преступления в нетрезвом состоянии, и зачастую это такие поступки, о которых потом можно крайне сожалеть”, — добавил Кустала.

Задержанному 54-летнему мужчине предъявлено подозрение в совершении убийства человека.

В прошлом году в Ляэне-Вирумаа было убито четыре человека.