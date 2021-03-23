Многие пенсионеры и люди предпенсионного возраста сделали серьезную ошибку при выходе из второй ступени и лишились денег

Пенсионная реформа позволяет забрать деньги, накопленные во второй пенсионной ступени. При этом те, кому осталось больше 5 лет до выхода на на пенсию, должны заплатить с этой суммы 20% подоходного налога. Если же до пенсии осталось меньше 5 лет, то налоговая ставка для однократной выплаты составляет 10%.

Однако уже достигшие пенсионного возраста люди и те, кто находится в предпенсионном возрасте, торопятся забрать деньги и в итоге теряют значительные суммы.

С начала года многие клиенты SEB в возрасте 55-59 лет подали заявки о выходе из второй пенсионной ступени. Делая поспешное решение, они теряют деньги, так как если бы они подождали до 60 лет, то заплатили бы государство лишь 10% от накопленной суммы, а не 20%.

При этом эта разница в деньгах может быть значительной. В общей сложности пожилые клиенты одного лишь банка SEB заплатили бы государству на 1,7 млн евро больше, если бы не подождали до 60 лет.

Те, кто дождется своего 60-летия в этом году, в среднем выиграет более 730 евро каждый.

Сейчас среди клиентов SEB есть почти 200 человек, которые достигнут 60-летия в период с января по конец августа 2021 года и кто уже подал ходатайство о выходе из второй пенсионной ступени. То есть, в сентября им придется заплатить 20% подоходного налога с накопленной суммы.

Решение простое: если бы эти люди дождались своего дня рождения и уже тогда подали заявление, то они все равно получили бы свои деньги в сентябре, но уже заплатили бы не 20%, а 10% подоходного налога.

SEB сообщил, что пытается связаться со всеми клиентами, кто уже подал заявление, и донести до них информацию о том, что они могут получить налоговую льготу и сэкономить деньги.

Поданные с января по март 2021 ходатайства о выходе из второй пенсионной ступени можно отозвать до 31 июля. Для этого нужно подать "ходатайство об отмене ходатайства". Уже потом, когда человек достигнет нужного предпенсионного возраста, он сможет подать для выхода из второй пенсионной ступени "Однократное ходатайство о выплате".