Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1064 случая заражения коронавирусом, умерли 12 человек — в том числе 35-летняя женщина

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 668 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 490 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 96, в Тартумаа — 58, в Ляэне-Вирумаа — 40, в Пярнумаа и Рапламаа — по 27, в Ляэнемаа — 26 и в Вильяндимаа — 24 новых положительных теста. В Ярвамаа прибавилось 20, в Йыгевамаа — 11, на Хийумаа — девять, в Вырумаа — восемь, на Сааремаа и в Валгамаа — по семь и в Пылвамаа — шесть новых случаев заражения. У 30 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1502,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,7%.

По состоянию на утро 23 марта в больницах находится 692 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждаются 66 пациентов, из которых на управляемом дыхании 52 человека.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 85. Домой выписали 51 человека, 31 человека перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

За сутки умерло 12 зараженных коронавирусом — 86-летний мужчина, 84-летний мужчина, 82-летняя женщина, две 75-летних женщины и двое мужчин, 73-летний мужчина, 72-летний мужчина, 71-летняя женщина, 60-летняя женщина и 35-летняя женщина. Всего в Эстонии умерло 809 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4 986 историй болезни COVID-19 с 4 808 пациентами.

По состоянию на 23 марта выздоровело 70 346 человек. Из них история болезни 49 785 человек (70,8%) завершена, у 20 561 человека (29,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.