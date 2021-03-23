Департамент здоровья: за сутки прибавилось 1064 случая заражения коронавирусом, умерли 12 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 668 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 490 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 96, в Тартумаа — 58, в Ляэне-Вирумаа — 40, в Пярнумаа и Рапламаа — по 27, в Ляэнемаа — 26 и в Вильяндимаа — 24 новых положительных теста. В Ярвамаа прибавилось 20, в Йыгевамаа — 11, на Хийумаа — девять, в Вырумаа — восемь, на Сааремаа и в Валгамаа — по семь и в Пылвамаа — шесть новых случаев заражения. У 30 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 1502,7 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 19,7%.

За сутки в больницах открыли 85 новых историй болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 692 пациента.

В Эстонии вакцинированы против COVID-19 169 435 человек, две дозы получили 57 559 человек.

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