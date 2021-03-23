Форс-мажор в сборной Эстонии. Команду возглавил Рейм! В составе игроки "Легиона" и "Вапруса"

В соответствии с действующими правилами ближайшие контакты игрока с положительным тестом должны следующие 10 дней находиться на изоляции. Этой участи избежали те, кто уже ранее переболел коронавирусом.

В мартовской сессии игр по различным причинам не смогут сыграть Сийм Лутс, Карл-Якоб Хейн, Карол Метс, Никита Баранов, Артур Пикк, Йоонас Тамм, Тревор Элхи, Хиндрек Оямаа, Хенри Ярвелайд, Сергей Мошников, Маттиас Кяйт, Владислав Крейда, Брент Леписту, Эрик Сорга, Власий Синявский, Хенрик Оямаа, Марко Меэритс, Кен Калласте, Сергей Зенев, Георгий Тунев, Маркус Соометс, Тайо Тенисте, Мартин Миллер и Маркус Сеппик.

Серьезные кадровые изменения произошли и в руководящем штабе команды. Вместо швейцарского специалиста Томаса Хяберли временным тренером сборной Эстонии на ближайшие матчи назначен Мартин Рейм. Он будет руководить командой в поединках отборочного цикла чемпионата мира с Чехией (24 марта), Беларусью (27 марта) и в товарищеском матче со Швецией (31 марта). Помогать Рейму будут Янно Кивисильд и Атс Силласте.

Вылет сборной Эстонии в польский Люблин на поединок с Чехией был запланирован 23 марта на 11:00, однако форс-мажорные обстоятельства отложили отлет чартера до 17:00.

Состав сборной Эстонии

Вратари

Михкель Аксалу (07.11.1984) – Пайде 45/0

Карл-Андре Валлнер (28.02.1998) – Левадия 0/0

Карл-Йохан Пехтер (02.03.1996) – Таммека 0/0

Защитники

Илья Антонов (05.12.1992) – Левадия 51/2

Михаэл Лиландер (20.06.1997) – Флора 7/0

Марек Кальюмяэ (18.02.1991) – Вапрус 5/0

Хенрик Пюрг (03.06.1996) – Флора 3/0

Магнус Вилотта (11.02.1998) – Вапрус 0/0

Максим Паскочий (19.01.2003) – Тоттенхэм (ENG) 0/0

Мяртен Субка (10.05.2002) – Флора 0/0

Полузащитники и нападающие

Константин Васильев (16.08.1984) – Флора 125/25

Сандер Пури (07.05.1988) – Легион 78/4

Хенри Аниер (17.12.1990) – Пайде 65/13

Рауно Саппинен (23.01.1996) – Флора 32/6

Рауно Аллику (02.03.1990) – Флдора 8/0

Марк Рооснупп (12.05.1997) – Левадия 8/0

Андре Фролов (18.04.1988) – Пайде 4/0

Маркус Поом (27.02.1999) – Флора 2/0

Павел Дымов (31.12.1993) – Легион 2/0

Роберт Кирсс (03.09.1994) – Левадия 1/0

Богдан Ващук (04.10.1995) – Левадия 0/0

Карл-Рудольф Ыйгус (05.11.1998) – Левадия 0/0